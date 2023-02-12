«Ведомости»: политолог из Екатеринбурга станет конкурентом Собянина

13 февраля 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Политолог Гусев (на фото) станет кандидатом на пост мэра Москвы, считает Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог из Екатеринбурга, руководитель столичного отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев станет одним из кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом заявил член партии и депутат Госдумы России Михаил Делягин. «Логично, когда на выборы в регионе идет руководитель отделения», — передает слова Михаила Делягина газета «Ведомости». При этом депутат Госдумы добавил, что поддержит его кандидатуру. Кроме этого близкий к Госдуме источник добавил, что наиболее вероятным кандидатом от «Справедливой России» станет Дмитрий Гусев. Однако сам Гусев предложил дождаться итогового решения. Политолог из Екатеринбурга окончил философский факультет Уральского государственного университета имени Горького, а позднее закончил Уральскую государственную юридическую академию. Также Гусев в период с 1996 по 2001 год был депутатом Екатеринбургской городской думы. Выборы на пост мэра Москвы пройдут 10 сентября, однако официально еще ни одна партия не сообщила о выдвижении кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин выразил полную поддержку нынешнему мэру Москвы во время их встречи в Кремле 20 января.

Политолог из Екатеринбурга, руководитель столичного отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев станет одним из кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом заявил член партии и депутат Госдумы России Михаил Делягин. «Логично, когда на выборы в регионе идет руководитель отделения», — передает слова Михаила Делягина газета «Ведомости». При этом депутат Госдумы добавил, что поддержит его кандидатуру. Кроме этого близкий к Госдуме источник добавил, что наиболее вероятным кандидатом от «Справедливой России» станет Дмитрий Гусев. Однако сам Гусев предложил дождаться итогового решения. Политолог из Екатеринбурга окончил философский факультет Уральского государственного университета имени Горького, а позднее закончил Уральскую государственную юридическую академию. Также Гусев в период с 1996 по 2001 год был депутатом Екатеринбургской городской думы. Выборы на пост мэра Москвы пройдут 10 сентября, однако официально еще ни одна партия не сообщила о выдвижении кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин выразил полную поддержку нынешнему мэру Москвы во время их встречи в Кремле 20 января.