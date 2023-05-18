Пермский губернатор Махонин попробовал себя в новой профессии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках акции «Прогулка со Знанием» не несколько часов стал экскурсоводом. Глава региона провел по знаковым местам Перми школьников, о чем рассказал в своем telegram-канале.
«Маршрут составлял сам. Начали со Спасо-Преображенского монастыря, затем шли вдоль набережной по одной из старейших улиц города — Монастырской», — написал Махонин.
Глава края провел школьников мимо торговой бани мещанки Кашиной, памятника князю Михаилу Романову, здания комбината «Молотовуголь». Конечной точкой был вокзал «Перми-1». Губернатор отметил, что рад был пообщаться с пермскими школьниками и заинтересовать их историей края.
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