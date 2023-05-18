Пермский губернатор Махонин попробовал себя в новой профессии

Губернатор Пермского края Махонин стал экскурсоводом на несколько часов

19 мая 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Махонин провел школьников по знаковым местам Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках акции «Прогулка со Знанием» не несколько часов стал экскурсоводом. Глава региона провел по знаковым местам Перми школьников, о чем рассказал в своем telegram-канале. «Маршрут составлял сам. Начали со Спасо-Преображенского монастыря, затем шли вдоль набережной по одной из старейших улиц города — Монастырской», — написал Махонин. Глава края провел школьников мимо торговой бани мещанки Кашиной, памятника князю Михаилу Романову, здания комбината «Молотовуголь». Конечной точкой был вокзал «Перми-1». Губернатор отметил, что рад был пообщаться с пермскими школьниками и заинтересовать их историей края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках акции «Прогулка со Знанием» не несколько часов стал экскурсоводом. Глава региона провел по знаковым местам Перми школьников, о чем рассказал в своем telegram-канале. «Маршрут составлял сам. Начали со Спасо-Преображенского монастыря, затем шли вдоль набережной по одной из старейших улиц города — Монастырской», — написал Махонин. Глава края провел школьников мимо торговой бани мещанки Кашиной, памятника князю Михаилу Романову, здания комбината «Молотовуголь». Конечной точкой был вокзал «Перми-1». Губернатор отметил, что рад был пообщаться с пермскими школьниками и заинтересовать их историей края.