Елена Ситникова выступит свидетелем по делу бывшего подчиненного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова значится в числе свидетелей по делу бывшего главы управления ГО и ЧС Аркадика Галустова, обвиняемого в халатности из-за прошлогодних пожаров. Об этом сообщил судья на первом заседании по делу экс-чиновника, передает корреспондент URA.RU.

«Судья перечислил порядка 15 свидетелей, в том числе главу Кургана Елену Ситникову. Пострадавшими по делу значатся более 150 человек, проживающих в СНТ „Малиновка“. Ущерб составил 129 млн рублей», — передает корреспондент из зала суда.

Прокурор зачитал обвинение, из которого следует, что крупные пожары в апреле 2022 года возникли в результате ненадлежащего исполнения Галустовым своих обязанностей по своевременному обнаружению и локализации очага возгорания на открытом участке. Галустов с обвинением не согласился, вину не признал.

Ранее URA.RU писало, что бывшего главу городского управления ГО и ЧС обвиняют в двух эпизодах по статье ст. 293 ч.1.1 (халатность с причинением крупного ущерба). По данным источников агентства, следствие считает, что Галустов своим бездействием создал предпосылки для возникновения пожаров весной 2022 года, в результате чего сгорел дачный поселок Малиновка. Десятки курганцев лишились единственного жилья и имущества. Галустов уволился с должности 21 октября 2022 года.