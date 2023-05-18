В курганском суде по делу бывшего главы ГО и ЧС ждут большого числа пострадавших

В суде Кургана пройдет слушание уголовного дела экс-главы службы спасения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На суде по делу о халатности, в котором обвиняют бывшего начальника городской службы спасения Кургана Аркадика Галустова, ожидают большого количества пострадавших. Об этом URA.RU рассказали в городском суде.

«В деле Галустова будет большое количество участников с пострадавшей стороны», — упомянули в пресс-службе суда. Слушание по делу состоится 19 мая.

О том, что бывшего главу городского управления ГО и ЧС будут судить, стало известно в середине апреля 2022 года. Экс-чиновнику инкриминируют два эпизода по статье ст. 293 ч.1.1 (халатность с причинением крупного ущерба). По данным источников URA.RU Галустова обвиняют в том, что своим бездействием он создал предпосылки для возникновения пожаров в Кургане весной 2022 года, в которых горел дачный поселок Малиновка. Многие курганцы тогда лишились единственного жилья.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело на бывшего главу городской службы спасения поступило в суд. Вести процесс по делу Галустова будет судья Андрей Петров.