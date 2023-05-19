Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее новый план по поддержке Киева, исключающий равные переговоры РФ и Украины. Многие, вместо поддержки Украины, призвали главу Еврокомиссии к миру.
«Все еще не думаете о том, чтобы попробовать мир?», — написал пользователь под ником Landerbrau1969. Некоторые предъявили фон дер Ляйен обвинение в том, что Запад ведет войну против России. «Урсула фон Дерлейен в Хиросиме = война — это плохо, давайте никогда не повторять ошибок прошлого. Урсула кон Дерлейен в НАТО = давайте снабдим Украину большим количеством оружия, чтобы мы могли повторить ошибки прошлого», — написал БреттПВН.
«Мирные переговоры сейчас!», — призвал bech_rgensen. «Заткнись, Урсула и перестань давать деньги своим коррумпированным украинским друзьям», — обратился к главе Еврокомиссии crypolobopt. Кто-то поделился мнением, что ЕС придет конец после победы России в украинском конфликте. «Вся ваша политическая карьера поставлена на Украину. Жизнь во лжи, воровстве и коррупции сводится к этому! Когда Россия победит, мы с вами подозреваем, что ЕС покончено», — написал FESmith1872.
19 мая страны G7 в Хиросиме приняли совместное заявление и пообещали помогать Украине финансово, передает телеканал 360. Кроме того, глава Еврокомиссии исключила равные переговоры РФ и Украины. Пользователи Twitter призывали фон дер Ляйен уйти в отставку, передает «Национальная служба новостей».
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