Пользователи Twitter обрушились на Урсулу фон дер Ляйен за ее новый план по Украине

19 мая 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter раскритиковали план Урсулы фон дер Ляйен по Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее новый план по поддержке Киева, исключающий равные переговоры РФ и Украины. Многие, вместо поддержки Украины, призвали главу Еврокомиссии к миру. «Все еще не думаете о том, чтобы попробовать мир?», — написал пользователь под ником Landerbrau1969. Некоторые предъявили фон дер Ляйен обвинение в том, что Запад ведет войну против России. «Урсула фон Дерлейен в Хиросиме = война — это плохо, давайте никогда не повторять ошибок прошлого. Урсула кон Дерлейен в НАТО = давайте снабдим Украину большим количеством оружия, чтобы мы могли повторить ошибки прошлого», — написал БреттПВН. «Мирные переговоры сейчас!», — призвал bech_rgensen. «Заткнись, Урсула и перестань давать деньги своим коррумпированным украинским друзьям», — обратился к главе Еврокомиссии crypolobopt. Кто-то поделился мнением, что ЕС придет конец после победы России в украинском конфликте. «Вся ваша политическая карьера поставлена на Украину. Жизнь во лжи, воровстве и коррупции сводится к этому! Когда Россия победит, мы с вами подозреваем, что ЕС покончено», — написал FESmith1872. 19 мая страны G7 в Хиросиме приняли совместное заявление и пообещали помогать Украине финансово, передает телеканал 360. Кроме того, глава Еврокомиссии исключила равные переговоры РФ и Украины. Пользователи Twitter призывали фон дер Ляйен уйти в отставку, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее новый план по поддержке Киева, исключающий равные переговоры РФ и Украины. Многие, вместо поддержки Украины, призвали главу Еврокомиссии к миру. «Все еще не думаете о том, чтобы попробовать мир?», — написал пользователь под ником Landerbrau1969. Некоторые предъявили фон дер Ляйен обвинение в том, что Запад ведет войну против России. «Урсула фон Дерлейен в Хиросиме = война — это плохо, давайте никогда не повторять ошибок прошлого. Урсула кон Дерлейен в НАТО = давайте снабдим Украину большим количеством оружия, чтобы мы могли повторить ошибки прошлого», — написал БреттПВН. «Мирные переговоры сейчас!», — призвал bech_rgensen. «Заткнись, Урсула и перестань давать деньги своим коррумпированным украинским друзьям», — обратился к главе Еврокомиссии crypolobopt. Кто-то поделился мнением, что ЕС придет конец после победы России в украинском конфликте. «Вся ваша политическая карьера поставлена на Украину. Жизнь во лжи, воровстве и коррупции сводится к этому! Когда Россия победит, мы с вами подозреваем, что ЕС покончено», — написал FESmith1872. 19 мая страны G7 в Хиросиме приняли совместное заявление и пообещали помогать Украине финансово, передает телеканал 360. Кроме того, глава Еврокомиссии исключила равные переговоры РФ и Украины. Пользователи Twitter призывали фон дер Ляйен уйти в отставку, передает «Национальная служба новостей».