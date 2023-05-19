Глава ЕК исключила равные переговоры РФ и Украины

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен призвала поддержать формулу мира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Любые мирные инициативы, которые предусматривают равноправные переговоры между Россией и Украиной, должны быть отвергнуты. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии.

«Мы все хотим положить конец этому конфликту. Украинцы больше всего хотят мира — но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые ставят знак равенства между агрессором и жертвой, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента [Украины Владимира] Зеленского по мобилизации поддержки его формулы мира», — приводятся ее слова в заявлении ЕК.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Киев не должен соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях Москвы. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. Ожидается, что стороны выслушают мирный план Папы Римского. Понтифик говорил о том, что проводит усердную работу по примирению России и Украины.

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Любые мирные инициативы, которые предусматривают равноправные переговоры между Россией и Украиной, должны быть отвергнуты. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии. «Мы все хотим положить конец этому конфликту. Украинцы больше всего хотят мира — но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые ставят знак равенства между агрессором и жертвой, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента [Украины Владимира] Зеленского по мобилизации поддержки его формулы мира», — приводятся ее слова в заявлении ЕК. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Киев не должен соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях Москвы. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. Ожидается, что стороны выслушают мирный план Папы Римского. Понтифик говорил о том, что проводит усердную работу по примирению России и Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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