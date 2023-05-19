Глава ЕК исключила равные переговоры РФ и Украины

19 мая 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен призвала поддержать формулу мира Зеленского Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любые мирные инициативы, которые предусматривают равноправные переговоры между Россией и Украиной, должны быть отвергнуты. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии. «Мы все хотим положить конец этому конфликту. Украинцы больше всего хотят мира — но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые ставят знак равенства между агрессором и жертвой, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента [Украины Владимира] Зеленского по мобилизации поддержки его формулы мира», — приводятся ее слова в заявлении ЕК. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Киев не должен соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях Москвы. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. Ожидается, что стороны выслушают мирный план Папы Римского. Понтифик говорил о том, что проводит усердную работу по примирению России и Украины.

Любые мирные инициативы, которые предусматривают равноправные переговоры между Россией и Украиной, должны быть отвергнуты. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии. «Мы все хотим положить конец этому конфликту. Украинцы больше всего хотят мира — но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые ставят знак равенства между агрессором и жертвой, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента [Украины Владимира] Зеленского по мобилизации поддержки его формулы мира», — приводятся ее слова в заявлении ЕК. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Киев не должен соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях Москвы. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. Ожидается, что стороны выслушают мирный план Папы Римского. Понтифик говорил о том, что проводит усердную работу по примирению России и Украины.