В Пермском крае на женщину напала енотовидная собака

Женщине оказали медицинскую помощь
В Чернушинском округе (Пермский край) на женщину напала енотовидная собака. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Животное могло быть заражено бешенством.
«На территории Чернушинского округа на человека напала енотовидная собака», — сообщает администрация. Животное направили в лабораторию для исследования на бешенство.
Пострадавшую отправили в больницу. Там она пройдет курс антирабической вакцины.
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