В Пермском крае на женщину напала енотовидная собака

19 мая 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Женщине оказали медицинскую помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чернушинском округе (Пермский край) на женщину напала енотовидная собака. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Животное могло быть заражено бешенством. «На территории Чернушинского округа на человека напала енотовидная собака», — сообщает администрация. Животное направили в лабораторию для исследования на бешенство. Пострадавшую отправили в больницу. Там она пройдет курс антирабической вакцины.

В Чернушинском округе (Пермский край) на женщину напала енотовидная собака. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Животное могло быть заражено бешенством. «На территории Чернушинского округа на человека напала енотовидная собака», — сообщает администрация. Животное направили в лабораторию для исследования на бешенство. Пострадавшую отправили в больницу. Там она пройдет курс антирабической вакцины.