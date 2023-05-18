18 мая 2023

В Пермском крае на женщину напала енотовидная собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Женщине оказали медицинскую помощь Фото:

В Чернушинском округе (Пермский край) на женщину напала енотовидная собака. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Животное могло быть заражено бешенством.

«На территории Чернушинского округа на человека напала енотовидная собака», — сообщает администрация. Животное направили в лабораторию для исследования на бешенство.

Пострадавшую отправили в больницу. Там она пройдет курс антирабической вакцины.

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В Чернушинском округе (Пермский край) на женщину напала енотовидная собака. Об этом сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Животное могло быть заражено бешенством. «На территории Чернушинского округа на человека напала енотовидная собака», — сообщает администрация. Животное направили в лабораторию для исследования на бешенство. Пострадавшую отправили в больницу. Там она пройдет курс антирабической вакцины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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