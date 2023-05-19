Россия возобновляет регулярные полеты на Кубу 19 мая 2023 в 17:45 Размер текста - 17 + Авиасообщение России и Кубы будет возобновлено с 1 июля 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия возобновит регулярное авиасообщение с Республикой Куба с 1 июля 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита на Кубу. «По поручению президента с первого июля возобновляются регулярные авиасообщения с Кубой. Соответствующие директивы даны компании „Аэрофлот“», — заявил Чернышенко. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Чернышенко прибыл на Кубу по поручению президента России Владимира Путина. В рамках рабочей поездки Чернышенко проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Кубы, включая президента Мигеля Диаса-Канеля. В 2022 году посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявлял о готовности восстановить авиасообщение c РФ. Россия возобновит регулярное авиасообщение с Республикой Куба с 1 июля 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита на Кубу. «По поручению президента с первого июля возобновляются регулярные авиасообщения с Кубой. Соответствующие директивы даны компании „Аэрофлот“», — заявил Чернышенко. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Чернышенко прибыл на Кубу по поручению президента России Владимира Путина. В рамках рабочей поездки Чернышенко проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Кубы, включая президента Мигеля Диаса-Канеля. В 2022 году посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявлял о готовности восстановить авиасообщение c РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям