Россия возобновляет регулярные полеты на Кубу

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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, взлет, посадка, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
Авиасообщение России и Кубы будет возобновлено с 1 июля 2023 года Фото:

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Республикой Куба с 1 июля 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита на Кубу.

«По поручению президента с первого июля возобновляются регулярные авиасообщения с Кубой. Соответствующие директивы даны компании „Аэрофлот“», — заявил Чернышенко. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Чернышенко прибыл на Кубу по поручению президента России Владимира Путина. В рамках рабочей поездки Чернышенко проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Кубы, включая президента Мигеля Диаса-Канеля. В 2022 году посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявлял о готовности восстановить авиасообщение c РФ.

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Россия возобновит регулярное авиасообщение с Республикой Куба с 1 июля 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита на Кубу. «По поручению президента с первого июля возобновляются регулярные авиасообщения с Кубой. Соответствующие директивы даны компании „Аэрофлот“», — заявил Чернышенко. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Чернышенко прибыл на Кубу по поручению президента России Владимира Путина. В рамках рабочей поездки Чернышенко проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Кубы, включая президента Мигеля Диаса-Канеля. В 2022 году посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявлял о готовности восстановить авиасообщение c РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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