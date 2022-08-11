Посол Кубы заявил о готовности восстановить авиасообщение с РФ

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Авиасообщение между РФ и Кубой может частично восстановиться к зиме, заявил посол Кубы Фото:
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Авиасообщение между Россией и Кубой частично возобновится к зиме, сейчас для экономического развития республики необходимо восстановить российский туризм. Такое мнение высказал посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Весьма вероятно, что к осени у нас будет больше понимания, а зимой рейсы частично будут возобновлены. Мы знаем, что россияне очень хотят в отпуск на Кубу, а кубинцы ждут их со всем присущим им гостеприимством. Россия была практически единственной страной, сохранившей поток туристов в месяцы пандемии», — заявил «Известиям» Пенья. Он отметил, что в настоящее время для Кубы и ее экономики важно восстановить российский туризм.

По его словам, Россия занимает важную роль для того, чтобы республика могла развиваться в различных направлениях. «РФ играет ключевую роль в реализации важных проектов по развитию нашей страны в таких стратегических секторах, как энергетика, транспорт, туризм или биотехнологии», — подчеркнул посол.

Ранее Пенья сообщил, что к декабрю 2022 года на Кубе начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». «Мы видим в этом огромный потенциал», — отметил дипломат из Кубы.

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Авиасообщение между Россией и Кубой частично возобновится к зиме, сейчас для экономического развития республики необходимо восстановить российский туризм. Такое мнение высказал посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. «Весьма вероятно, что к осени у нас будет больше понимания, а зимой рейсы частично будут возобновлены. Мы знаем, что россияне очень хотят в отпуск на Кубу, а кубинцы ждут их со всем присущим им гостеприимством. Россия была практически единственной страной, сохранившей поток туристов в месяцы пандемии», — заявил «Известиям» Пенья. Он отметил, что в настоящее время для Кубы и ее экономики важно восстановить российский туризм. По его словам, Россия занимает важную роль для того, чтобы республика могла развиваться в различных направлениях. «РФ играет ключевую роль в реализации важных проектов по развитию нашей страны в таких стратегических секторах, как энергетика, транспорт, туризм или биотехнологии», — подчеркнул посол. Ранее Пенья сообщил, что к декабрю 2022 года на Кубе начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». «Мы видим в этом огромный потенциал», — отметил дипломат из Кубы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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