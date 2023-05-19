США прекратит ввозить в РФ игрушки, контактные линзы и зубные протезы

19 мая 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

США вводят против России новые санкции Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На Россию растет санкционное давление со стороны США. Под ограничения на экспорт в РФ попали детские игрушки, контактные линзы и зубные протезы. Об этом рассказал бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вульф. «Вы не можете даже отправить контактные линзы и солнцезащитные очки… Проще сказать, какие позиции экспорта в Россию не подпадают под меры контроля», — цитирует агентство Reuters слова Кевина Вульфа. По данным СМИ, ужесточение санкций США против России связано с саммитом G7 в Японии. Также по информации ряда изданий, страны «большой семерки» рассматривают возможность полного запрета экспорта в Россию, но лишь с отдельными исключениями. Ранее США ввели санкции против 46 физических лиц из России. В список попала служба внешней разведки РФ и оборонные заводы.

На Россию растет санкционное давление со стороны США. Под ограничения на экспорт в РФ попали детские игрушки, контактные линзы и зубные протезы. Об этом рассказал бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вульф. «Вы не можете даже отправить контактные линзы и солнцезащитные очки… Проще сказать, какие позиции экспорта в Россию не подпадают под меры контроля», — цитирует агентство Reuters слова Кевина Вульфа. По данным СМИ, ужесточение санкций США против России связано с саммитом G7 в Японии. Также по информации ряда изданий, страны «большой семерки» рассматривают возможность полного запрета экспорта в Россию, но лишь с отдельными исключениями. Ранее США ввели санкции против 46 физических лиц из России. В список попала служба внешней разведки РФ и оборонные заводы.