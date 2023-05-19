США прекратит ввозить в РФ игрушки, контактные линзы и зубные протезы

На Россию растет санкционное давление со стороны США. Под ограничения на экспорт в РФ попали детские игрушки, контактные линзы и зубные протезы. Об этом рассказал бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вульф.
«Вы не можете даже отправить контактные линзы и солнцезащитные очки… Проще сказать, какие позиции экспорта в Россию не подпадают под меры контроля», — цитирует агентство
По данным СМИ, ужесточение санкций США против России связано с саммитом G7 в Японии. Также по информации ряда изданий, страны «большой семерки» рассматривают возможность полного запрета экспорта в Россию, но лишь с отдельными исключениями.
Ранее США ввели санкции против 46 физических лиц из России. В список попала служба внешней разведки РФ и оборонные заводы.
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