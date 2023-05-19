США ввели санкции против внешней службы разведки и военных заводов

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Соединенные Штаты Америки. США, нью йорк, статуя свободы
США ввели новые санкции против России Фото:

США ввели санкции против 46 физических лиц из России. Это следует из информации на сайте ведомства. Также в список попала Внешняя служба разведки РФ и оборонные заводы. URA.RU приводит список известных физических лиц и компаний, попавших под санкции.

  • Служба внешней разведки Российской Федерации
  • Помощник президента РФ Дмитрий Шальков
  • Санкт-Петербургский горный университет и его ректор Владимир Литвиненко
  • Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
  • Министр просвещения Сергей Кравцов
  • Помощник президента России Игорь Левитин
  • Советник главы ДНР Элеонора Федоренко
  • Бывший министр обороны РФ Павел Грачев
  • Владелец «Дикси» Игорь Кесаев
  • Грозный государственный нефтяной технический университет
  • Российский государственный геологический университет
  • «Газпром ВНИИГАЗ»
  • Золотодобывающая компания «Полюс»
  • Оборонное предприятие «103 Арсенал»
  • АО «ИНКОМнефть»
  • Бронетанковый ремонтный завод «163»
  • Ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения «195»
  • «Атомфлот»


    США наиболее активно обновляют санкции против российских представителей, оборонных заводов с начала спецоперации на Украине. Так, недавно они внесли два пермских завода в список. Штаты на саммите G7 обещали объявить о новом пакете санкций. Бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Штаты огромными пакетами санкций лишь сплотили народ России вокруг президента РФ Владимира Путина.

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США ввели санкции против 46 физических лиц из России. Это следует из информации на сайте ведомства. Также в список попала Внешняя служба разведки РФ и оборонные заводы. URA.RU приводит список известных физических лиц и компаний, попавших под санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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