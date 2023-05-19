США ввели санкции против внешней службы разведки и военных заводов

США ввели новые санкции против России
США ввели санкции против 46 физических лиц из России. Это следует из информации на сайте ведомства. Также в список попала Внешняя служба разведки РФ и оборонные заводы. URA.RU приводит список известных физических лиц и компаний, попавших под санкции.
- Служба внешней разведки Российской Федерации
- Помощник президента РФ Дмитрий Шальков
- Санкт-Петербургский горный университет и его ректор Владимир Литвиненко
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
- Министр просвещения Сергей Кравцов
- Помощник президента России Игорь Левитин
- Советник главы ДНР Элеонора Федоренко
- Бывший министр обороны РФ Павел Грачев
- Владелец «Дикси» Игорь Кесаев
- Грозный государственный нефтяной технический университет
- Российский государственный геологический университет
- «Газпром ВНИИГАЗ»
- Золотодобывающая компания «Полюс»
- Оборонное предприятие «103 Арсенал»
- АО «ИНКОМнефть»
- Бронетанковый ремонтный завод «163»
- Ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения «195»
- «Атомфлот»
США наиболее активно обновляют санкции против российских представителей, оборонных заводов с начала спецоперации на Украине. Так, недавно они внесли два пермских завода в список. Штаты на саммите G7 обещали объявить о новом пакете санкций. Бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Штаты огромными пакетами санкций лишь сплотили народ России вокруг президента РФ Владимира Путина.
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