Пермские активисты оценили доступность городской среды для малоподвижных граждан

20 мая 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

В Перми половина городских объектов неудобны для маломобильных горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодые парламентарии провели мониторинг городской среды в столице Прикамья. В результате выяснилось, что половина объектов неудобны для маломобильных жителей. Об этом сообщается на сайте городской думы. «В Перми доступность городской среды составляет 47%. При этом, для слабовидящих 22%, для жителей с проблемами опорно-двигательной системы — 66%», — рассказал общественник Иван Садовников-Стенно. По словам члена молодежного парламента, пермякам с ограниченными возможностями по здоровью некомфортно пользоваться такими местами как -театры, музеи, дома культуры. Парламентарий подчеркнул, что даже водители автобусов не подъезжают достаточно близко к платформе остановки или могут вообще не выйти, когда человек с ОВЗ нажимает на кнопку вызова. По информации молодежного парламента, данные мониторинга направят депутатам Пермской городской думы. Ранее URA.RU писало, что в число городов Прикамья с благоприятной средой для жителей с ОВЗ были включены Березники, Горнозаводск, Оса и Очер. Пермь вошла в десятку крупнейших городов, находящихся в условно комфортной среде.

Молодые парламентарии провели мониторинг городской среды в столице Прикамья. В результате выяснилось, что половина объектов неудобны для маломобильных жителей. Об этом сообщается на сайте городской думы. «В Перми доступность городской среды составляет 47%. При этом, для слабовидящих 22%, для жителей с проблемами опорно-двигательной системы — 66%», — рассказал общественник Иван Садовников-Стенно. По словам члена молодежного парламента, пермякам с ограниченными возможностями по здоровью некомфортно пользоваться такими местами как -театры, музеи, дома культуры. Парламентарий подчеркнул, что даже водители автобусов не подъезжают достаточно близко к платформе остановки или могут вообще не выйти, когда человек с ОВЗ нажимает на кнопку вызова. По информации молодежного парламента, данные мониторинга направят депутатам Пермской городской думы. Ранее URA.RU писало, что в число городов Прикамья с благоприятной средой для жителей с ОВЗ были включены Березники, Горнозаводск, Оса и Очер. Пермь вошла в десятку крупнейших городов, находящихся в условно комфортной среде.