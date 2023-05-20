В Офисе Зеленского заявили о поворотном решении западных стран

Западные страны приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Страны [Запада] приняли решение. F-16», — сообщил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу». Он уточнил, что сейчас страны пытаются правильно организовать поставки. По словам советника, Запад осознает, что технику, включая танковую коалицию, придется передать в любом случае.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что передача Киеву F-16 является эскалацией. По его словам, Россия учтет подобное намерение Запада при корректировке любых планов.
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