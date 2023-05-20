Французский политик обвинил Париж в обслуживании Зеленского

Политик Филиппо: Франция играет в «такси» Зеленского
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Франция обслуживает Владимира Зеленского, предоставляя ему «такси» для полетов, заявил Флориан Филиппо Фото:

Франция продолжает играть в «такси» президента Украины Владимира Зеленского, предоставляя ему самолет для полета в Японию. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция продолжает играть в такси Зеленского! [предоставляя ему самолет]», — написал Филиппо в социальных сетях. Его слова приводят argumenti.ru. Он уточнил, что французские налогоплательщики не будут довольны подобными решениями.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете, передает «Царьград». В МИД Японии отметили, что президент Украины «выразил сильное желание участвовать в мероприятии».

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Франция продолжает играть в «такси» президента Украины Владимира Зеленского, предоставляя ему самолет для полета в Японию. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Франция продолжает играть в такси Зеленского! [предоставляя ему самолет]», — написал Филиппо в социальных сетях. Его слова приводят argumenti.ru. Он уточнил, что французские налогоплательщики не будут довольны подобными решениями. Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете, передает «Царьград». В МИД Японии отметили, что президент Украины «выразил сильное желание участвовать в мероприятии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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