Франция продолжает играть в «такси» президента Украины Владимира Зеленского, предоставляя ему самолет для полета в Японию. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Франция продолжает играть в такси Зеленского! [предоставляя ему самолет]», — написал Филиппо в социальных сетях. Его слова приводят argumenti.ru. Он уточнил, что французские налогоплательщики не будут довольны подобными решениями.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете, передает «Царьград». В МИД Японии отметили, что президент Украины «выразил сильное желание участвовать в мероприятии».
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