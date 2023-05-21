На трассе Пермь-Екатеринбург пассажиры рейсового автобуса попали в ДТП

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
На дороге Пермь-Екатеринбург столкнулись легковушка и автобус Фото:

На федеральной трассе Пермь-Екатеринбург 21 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом. В салоне находилось десять пассажиров. Об этом сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в своем telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водителю автомобиля Suzuki стало плохо. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом YOTONG», — уточнили в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции в результате ДТП пассажиры и водитель автобуса не пострадали. «Водителя легкового автомобиля с травмами госпитализировали в Ревдинскую городскую больницу», — сообщило ведомство.

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На федеральной трассе Пермь-Екатеринбург 21 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом. В салоне находилось десять пассажиров. Об этом сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в своем telegram-канале. «Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водителю автомобиля Suzuki стало плохо. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом YOTONG», — уточнили в ведомстве. По информации Госавтоинспекции в результате ДТП пассажиры и водитель автобуса не пострадали. «Водителя легкового автомобиля с травмами госпитализировали в Ревдинскую городскую больницу», — сообщило ведомство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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