На трассе Пермь-Екатеринбург пассажиры рейсового автобуса попали в ДТП 21 мая 2023 в 14:35 Размер текста - 17 + На дороге Пермь-Екатеринбург столкнулись легковушка и автобус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На федеральной трассе Пермь-Екатеринбург 21 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом. В салоне находилось десять пассажиров. Об этом сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в своем telegram-канале. «Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водителю автомобиля Suzuki стало плохо. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом YOTONG», — уточнили в ведомстве. По информации Госавтоинспекции в результате ДТП пассажиры и водитель автобуса не пострадали. «Водителя легкового автомобиля с травмами госпитализировали в Ревдинскую городскую больницу», — сообщило ведомство. На федеральной трассе Пермь-Екатеринбург 21 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом. В салоне находилось десять пассажиров. Об этом сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в своем telegram-канале. «Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водителю автомобиля Suzuki стало плохо. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом YOTONG», — уточнили в ведомстве. По информации Госавтоинспекции в результате ДТП пассажиры и водитель автобуса не пострадали. «Водителя легкового автомобиля с травмами госпитализировали в Ревдинскую городскую больницу», — сообщило ведомство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям