На трассе Пермь-Екатеринбург пассажиры рейсового автобуса попали в ДТП

На федеральной трассе Пермь-Екатеринбург 21 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом. В салоне находилось десять пассажиров. Об этом сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области в своем telegram-канале.
«Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водителю автомобиля Suzuki стало плохо. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом YOTONG», — уточнили в ведомстве.
По информации Госавтоинспекции в результате ДТП пассажиры и водитель автобуса не пострадали. «Водителя легкового автомобиля с травмами госпитализировали в Ревдинскую городскую больницу», — сообщило ведомство.
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