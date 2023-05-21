Блиновская попросила у подписчиков денег на адвоката

21 мая 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Блогер Елена Блиновская написала, что для нее теперь «важен каждый рубль» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая находится под следствием по делу об уклонении об уплате налогов, попросила своих подписчиков перевести ей деньги на адвокатов. Она отметила, что «важен каждый рубль». «Мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги. Важен каждый рубль», — написала Блиновская в своем telegram-канале. Она уточнила, что суд заблокировал все ее счета, поэтому ими нет возможности пользоваться. Блиновская опубликовала реквизиты карты для перевода денег. Это уже не первый пост Блиновской, который она публикует, несмотря на решение суда, который запретил ей пользоваться интернетом. Блогер обвиняется в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Она была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией. Суд отправил Блиновскую под домашний арест.

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая находится под следствием по делу об уклонении об уплате налогов, попросила своих подписчиков перевести ей деньги на адвокатов. Она отметила, что «важен каждый рубль». «Мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги. Важен каждый рубль», — написала Блиновская в своем telegram-канале. Она уточнила, что суд заблокировал все ее счета, поэтому ими нет возможности пользоваться. Блиновская опубликовала реквизиты карты для перевода денег. Это уже не первый пост Блиновской, который она публикует, несмотря на решение суда, который запретил ей пользоваться интернетом. Блогер обвиняется в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Она была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией. Суд отправил Блиновскую под домашний арест.