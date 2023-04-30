Baza: Блиновская продолжит вести марафоны после ареста и запрета на выход в интернет

30 апреля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская продолжит вести тренинги после домашнего ареста Фото: Михаил Воскресенский Источник/Новости новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Автор «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская продолжит вести тренинги, несмотря на домашний арест и запрет на использование интернета. Кураторы марафонов Блиновской обещают присылать записавшимся видео- и аудиосообщения от блогера. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Новость по теме Кто такая Елена Блиновская: что известно об авторе «Марафона желаний». Видео Журналисты telegram-канала узнали у организаторов о наборе людей на марафоны, а также смогли записаться на курс Блиновской. «Кураторы марафонов Елены Блиновской продолжают набирать новые группы. Они обещают присылать ее видеозаписи и голосовые сообщения на постоянной основе. А к осени они обещают уже и ее личное участие в марафонах», — пишет telegram-канал. Ранее Блиновская была задержана правоохранителями при попытке пересечь границу с Беларусью. Причиной тому стало заведенное на блогера уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, напоминают « Невские новости ». Позже в Следкоме России сообщили, что автору «Марафона желаний» были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Сама Блиновская признала свою вину, пишут «Дни.ру». Спустя время блогера отправили под домашний арест до 26 июня, а также запретили выходить в интернет.

Автор «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская продолжит вести тренинги, несмотря на домашний арест и запрет на использование интернета. Кураторы марафонов Блиновской обещают присылать записавшимся видео- и аудиосообщения от блогера. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Журналисты telegram-канала узнали у организаторов о наборе людей на марафоны, а также смогли записаться на курс Блиновской. «Кураторы марафонов Елены Блиновской продолжают набирать новые группы. Они обещают присылать ее видеозаписи и голосовые сообщения на постоянной основе. А к осени они обещают уже и ее личное участие в марафонах», — пишет telegram-канал. Ранее Блиновская была задержана правоохранителями при попытке пересечь границу с Беларусью. Причиной тому стало заведенное на блогера уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, напоминают «Невские новости». Позже в Следкоме России сообщили, что автору «Марафона желаний» были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Сама Блиновская признала свою вину, пишут «Дни.ру». Спустя время блогера отправили под домашний арест до 26 июня, а также запретили выходить в интернет.