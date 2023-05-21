Зеленский сравнил Артемовск с разрушенной американской ядерной бомбой Хиросимой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил разрушения в Бахмуте (Артемовске) с последствиями ядерной бомбардировки Хиросимы. Об этом он заявил на полях саммита G7 в Японии.
«То, что произошло в Хиросиме, и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут (Артемовск)», — заявил Владимир Зеленский. Трансляция его выступления велась youtube-канале Офиса президента Украины.
Бои за Бахмут велись с августа 2022 года. О полном взятии города 20 мая заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позже это подтвердило Минобороны РФ.
Во время саммита «Большой семерки» активистка из Хиросимы Юта Такахаси заявила, что украинский лидер приехал на G7, чтобы показать миру необходимость ядерного сдерживания. Теперь жители японского города чувствуют себя использованными ядерными государствами ради «мирного послания», отметила Такахаси.
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