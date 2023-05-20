Пригожин заявил о полном взятии Бахмута

Бахмут был взят, заявил Евгений Пригожин (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бахмут (Артемовск) был взят силами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин.
«20 мая 2023 года. Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут», — заявил Пригожин в своем telegram-канале. Он уточнил, что последний участок многоэтажки «самолета» также был взят.
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