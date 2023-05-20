Пригожин заявил о полном взятии Бахмута

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Бахмут был взят, заявил Евгений Пригожин (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бахмут (Артемовск) был взят силами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«20 мая 2023 года. Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут», — заявил Пригожин в своем telegram-канале. Он уточнил, что последний участок многоэтажки «самолета» также был взят.

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Бахмут (Артемовск) был взят силами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил создатель частной военной компании Евгений Пригожин. «20 мая 2023 года. Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут», — заявил Пригожин в своем telegram-канале. Он уточнил, что последний участок многоэтажки «самолета» также был взят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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