Мэр Челябинска готовит рейды по местам отдыха

22 мая 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Наталья Котова распорядилась увеличить количество рейдов по озерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова готовит рейды по местам отдыха, к этому подключат полицию. Об этом на аппаратном совещании в администрации 22 мая мэр сообщила Александру Астахову. «Неделя будет жаркой, поэтому необходимо усилить работу по патрулированию карьеров в Челябинске. Нужно выставить спасателей, увеличить количество рейдов», — распорядилась Котова. По словам Астахова, при патрулировании водоемов города будет сделан акцент на запрещенных местах для купания, поскольку вода еще не прогрелась, ее температура на данный момент составляет от 14 до 17 °С. Сейчас в Челябинске открыто 19 мест для купания. Девять муниципальных пляжей полностью готовы к приему отдыхающих. На пляжах обновлено песчаное покрытие, установлены малые формы, организовано дежурство матросов-спасателей.

Глава Челябинска Наталья Котова готовит рейды по местам отдыха, к этому подключат полицию. Об этом на аппаратном совещании в администрации 22 мая мэр сообщила Александру Астахову. «Неделя будет жаркой, поэтому необходимо усилить работу по патрулированию карьеров в Челябинске. Нужно выставить спасателей, увеличить количество рейдов», — распорядилась Котова. По словам Астахова, при патрулировании водоемов города будет сделан акцент на запрещенных местах для купания, поскольку вода еще не прогрелась, ее температура на данный момент составляет от 14 до 17 °С. Сейчас в Челябинске открыто 19 мест для купания. Девять муниципальных пляжей полностью готовы к приему отдыхающих. На пляжах обновлено песчаное покрытие, установлены малые формы, организовано дежурство матросов-спасателей.