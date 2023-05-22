В РПЦ отреагировали на сообщение об аварии с участием «авто патриарха Кирилла»

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В патриархате опровергли слухи о том, что патриарх Кирилл попал в ДТП на Aurus Фото:

В Русской православной церкви (РПЦ) опровергли сообщения о том, что автомобиль Aurus, принадлежащий патриарху Кириллу, попал в аварию в центре Москвы. Отмечается, что патриарх в это время подъезжал к храму Христа Спасителя.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — уточнили «Интерфаксу» в патриархате.

Ранее в социальных сетях предполагали, что Aurus мог принадлежать священнику. Сам инцидент произошел на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. Там столкнулись автомобили Aurus и Volvo.

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В Русской православной церкви (РПЦ) опровергли сообщения о том, что автомобиль Aurus, принадлежащий патриарху Кириллу, попал в аварию в центре Москвы. Отмечается, что патриарх в это время подъезжал к храму Христа Спасителя. «Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — уточнили «Интерфаксу» в патриархате. Ранее в социальных сетях предполагали, что Aurus мог принадлежать священнику. Сам инцидент произошел на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. Там столкнулись автомобили Aurus и Volvo.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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