Появилось видео аварии с участием люксового авто Aurus

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Принадлежность автомобиля Aurus выясняется Фото:

Автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в аварию в центре Москвы. Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях.

«В машине с правительственными номерами не было пассажиров. Кому принадлежит автомобиль, уточняется», — передают корреспонденты ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль Aurus столкнулся с Volvo на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. По некоторым сообщениям, Aurus мог принадлежать патриарху Кириллу.

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Автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в аварию в центре Москвы. Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях. «В машине с правительственными номерами не было пассажиров. Кому принадлежит автомобиль, уточняется», — передают корреспонденты ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Ранее сообщалось о том, что автомобиль Aurus столкнулся с Volvo на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. По некоторым сообщениям, Aurus мог принадлежать патриарху Кириллу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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