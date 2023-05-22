Появилось видео аварии с участием люксового авто Aurus

Принадлежность автомобиля Aurus выясняется
Автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в аварию в центре Москвы. Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях.
«В машине с правительственными номерами не было пассажиров. Кому принадлежит автомобиль, уточняется», — передают корреспонденты ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.
Ранее сообщалось о том, что автомобиль Aurus столкнулся с Volvo на пересечении Проспекта мира и Больничного переулка. По некоторым сообщениям, Aurus мог принадлежать патриарху Кириллу.
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