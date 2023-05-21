21 мая 2023

В Кольцово женщину задержали за попытку провезти брендовую одежду из Дубая

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кольцово у пассажира нашли 68 килограммов незадекларированной одежды
В Кольцово у пассажира нашли 68 килограммов незадекларированной одежды Фото:

В Кольцово у пассажира рейса Дубай-Екатеринбург нашли 68 килограммов незадекларированной одежды. Сотрудники таможни изъяли товары и отправили на экспертизу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Таможенники аэропорта Кольцово у пассажирки рейса „Дубай-Екатеринбург“ обнаружили 68 килограммов незадекларированной женкой и мужской одежды. Россиянка пояснила, что с таможенными правилами знакома, но частично, поэтому декларацию не заполняла. Предпринимательнице грозит штраф», — сказано в сообщении.

Согласно российским законам, обязательному письменному декларированию подлежат любые товары, ввозимые в несопровождаемом багаже, а также доставляемые перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную границу. Без пошлины в Россию можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 000 евро. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%.

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В Кольцово у пассажира рейса Дубай-Екатеринбург нашли 68 килограммов незадекларированной одежды. Сотрудники таможни изъяли товары и отправили на экспертизу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Таможенники аэропорта Кольцово у пассажирки рейса „Дубай-Екатеринбург“ обнаружили 68 килограммов незадекларированной женкой и мужской одежды. Россиянка пояснила, что с таможенными правилами знакома, но частично, поэтому декларацию не заполняла. Предпринимательнице грозит штраф», — сказано в сообщении. Согласно российским законам, обязательному письменному декларированию подлежат любые товары, ввозимые в несопровождаемом багаже, а также доставляемые перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную границу. Без пошлины в Россию можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 000 евро. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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