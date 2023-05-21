В Кольцово женщину задержали за попытку провезти брендовую одежду из Дубая

В Кольцово у пассажира рейса Дубай-Екатеринбург нашли 68 килограммов незадекларированной одежды. Сотрудники таможни изъяли товары и отправили на экспертизу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Таможенники аэропорта Кольцово у пассажирки рейса „Дубай-Екатеринбург“ обнаружили 68 килограммов незадекларированной женкой и мужской одежды. Россиянка пояснила, что с таможенными правилами знакома, но частично, поэтому декларацию не заполняла. Предпринимательнице грозит штраф», — сказано в сообщении.
Согласно российским законам, обязательному письменному декларированию подлежат любые товары, ввозимые в несопровождаемом багаже, а также доставляемые перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную границу. Без пошлины в Россию можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 000 евро. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%.
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