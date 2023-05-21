21 мая 2023
20 мая 2023

В Челябинске изменится цвет водопроводной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
МУП «ПОВВ» заранее принесло свои извинения челябинцам Фото:

В квартирах жителей Челябинска водопроводная вода может поменять цвет из-за работ на очистных сооружениях. Об этом 22 мая сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Ремонтные работы и строительство станции ультрафиолетового обеззараживания может меняться цвет воды в квартирах челябинцев. С 23 по 26 мая, работы будут вестись на водоводе, питающем Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отмечают, что ситуация стабилизируется в течение 1-2 суток. МУП «ПОВВ» заранее принесло свои извинения челябинцам за доставленные неудобства.

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В квартирах жителей Челябинска водопроводная вода может поменять цвет из-за работ на очистных сооружениях. Об этом 22 мая сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Ремонтные работы и строительство станции ультрафиолетового обеззараживания может меняться цвет воды в квартирах челябинцев. С 23 по 26 мая, работы будут вестись на водоводе, питающем Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы», — заявили в пресс-службе. В мэрии отмечают, что ситуация стабилизируется в течение 1-2 суток. МУП «ПОВВ» заранее принесло свои извинения челябинцам за доставленные неудобства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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