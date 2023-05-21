В Челябинске изменится цвет водопроводной воды

МУП «ПОВВ» заранее принесло свои извинения челябинцам
В квартирах жителей Челябинска водопроводная вода может поменять цвет из-за работ на очистных сооружениях. Об этом 22 мая сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Ремонтные работы и строительство станции ультрафиолетового обеззараживания может меняться цвет воды в квартирах челябинцев. С 23 по 26 мая, работы будут вестись на водоводе, питающем Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы», — заявили в пресс-службе.
В мэрии отмечают, что ситуация стабилизируется в течение 1-2 суток. МУП «ПОВВ» заранее принесло свои извинения челябинцам за доставленные неудобства.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!