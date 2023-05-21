В Челябинске изменится цвет водопроводной воды

МУП «ПОВВ» заранее принесло свои извинения челябинцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В квартирах жителей Челябинска водопроводная вода может поменять цвет из-за работ на очистных сооружениях. Об этом 22 мая сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Ремонтные работы и строительство станции ультрафиолетового обеззараживания может меняться цвет воды в квартирах челябинцев. С 23 по 26 мая, работы будут вестись на водоводе, питающем Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы», — заявили в пресс-службе.

В мэрии отмечают, что ситуация стабилизируется в течение 1-2 суток. МУП «ПОВВ» заранее принесло свои извинения челябинцам за доставленные неудобства.