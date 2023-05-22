Лукашенко признал наличие проблем с Россией

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Проблемы с Россией имеются, заявил Александр Лукашенко Фото:

Между Белоруссией и Россией существуют определенные проблемы, среди которых проявление бюрократизма. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы между Россией и Белоруссией есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм», — передает слова Лукашенко агентство «Белта».

Соответствующим заявлением белорусский лидер опроверг заявления правительства Белоруссии по поводу отсутствия каких-либо сложностей между РФ и республикой. Александр Лукашенко выразил надежду, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным все проблемы удастся разрешить.

Ранее посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой рассказал, что Россия может отменить существующие ограничения на поставки некоторых белорусских товаров на российский рынок. Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что рассорить Россию и Белоруссию пытается Европарламент, предлагая создать трибунал над главами обеих стран, передает РАПСИ.

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Между Белоруссией и Россией существуют определенные проблемы, среди которых проявление бюрократизма. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы между Россией и Белоруссией есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм», — передает слова Лукашенко агентство «Белта». Соответствующим заявлением белорусский лидер опроверг заявления правительства Белоруссии по поводу отсутствия каких-либо сложностей между РФ и республикой. Александр Лукашенко выразил надежду, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным все проблемы удастся разрешить. Ранее посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой рассказал, что Россия может отменить существующие ограничения на поставки некоторых белорусских товаров на российский рынок. Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что рассорить Россию и Белоруссию пытается Европарламент, предлагая создать трибунал над главами обеих стран, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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