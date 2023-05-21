21 мая 2023
20 мая 2023

Жительница Кургана пожаловалась, что четыре врача не заметили в ране деревяшку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Верхняя Пышма, прием у врача, участковый врач, терапевт, врач
Пациентка почти три недели ходила по больницам с щепкой в ноге Фото:

Жительница Кургана пожаловалась, что врачи двух больниц не заметили в ране на ее ноге инородный предмет — деревянную щепку. Травму женщина получила в начале мая и почти три недели ходила по больницам с щепкой в ноге. Об этом она написала в одной из курганских групп во «ВКонтакте».

«3 мая, прогуливаясь вдоль Тобола, была получена травма. В этот же день я обратилась в травмпункт, где мне сделали снимок в проекции сверху и обработали рану. В первый день было назначено лечение: солевые ванночки, что недопустимо при такой ране. После этого еще два раза я обращалась в травмпункт, со словами: „У меня что-то есть в ноге“, на что мне говорили, что там ничего нет и отправляли домой, не смотря и не перебинтовывая рану. На третий день меня увезли на скорой в травмпункт, где опять послали, не смотря мою рану», — написала Елена Колова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

Пациентка обратилась в поликлинику №1 к хирургу, но инородного тела в ране он тоже не увидел. Нога продолжала гноиться и болеть. В течении недели женщина ездила на перевязки и дренаж. Через некоторое время из раны показались травинки, а еще через день вместе с гноем вышла деревянная щепка. Автор просит совета, куда обратиться за медпомощью.

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на жалобу просили автора поста уточнить контактные данные в личные сообщения. «Мы обязательно проинформируем Вас о результатах», — подчеркнули в ведомстве. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Жительница Кургана почти три недели ездила по больницам с травмой ноги, врачи не заметили в ране деревянную щепку
Жительница Кургана почти три недели ездила по больницам с травмой ноги, врачи не заметили в ране деревянную щепку
Пациентка жаловалась на инородное тело в ране ноги, но врачи ничего не заметили
Пациентка жаловалась на инородное тело в ране ноги, но врачи ничего не заметили
Деревяшка вышла из гноившейся раны пациентки на 19-тый день после получения травмы
Деревяшка вышла из гноившейся раны пациентки на 19-тый день после получения травмы
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Жительница Кургана пожаловалась, что врачи двух больниц не заметили в ране на ее ноге инородный предмет — деревянную щепку. Травму женщина получила в начале мая и почти три недели ходила по больницам с щепкой в ноге. Об этом она написала в одной из курганских групп во «ВКонтакте». «3 мая, прогуливаясь вдоль Тобола, была получена травма. В этот же день я обратилась в травмпункт, где мне сделали снимок в проекции сверху и обработали рану. В первый день было назначено лечение: солевые ванночки, что недопустимо при такой ране. После этого еще два раза я обращалась в травмпункт, со словами: „У меня что-то есть в ноге“, на что мне говорили, что там ничего нет и отправляли домой, не смотря и не перебинтовывая рану. На третий день меня увезли на скорой в травмпункт, где опять послали, не смотря мою рану», — написала Елена Колова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». Пациентка обратилась в поликлинику №1 к хирургу, но инородного тела в ране он тоже не увидел. Нога продолжала гноиться и болеть. В течении недели женщина ездила на перевязки и дренаж. Через некоторое время из раны показались травинки, а еще через день вместе с гноем вышла деревянная щепка. Автор просит совета, куда обратиться за медпомощью. В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на жалобу просили автора поста уточнить контактные данные в личные сообщения. «Мы обязательно проинформируем Вас о результатах», — подчеркнули в ведомстве. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.
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