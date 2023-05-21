21 мая 2023
20 мая 2023

Крупнейшая УК Сургута будет судиться с налоговой из-за арестованных счетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
«ДЕЗ ВЖР» обвинили в создании аффилированных компаний Фото:

Управляющая компания Сургута (ХМАО) «ДЕЗ Восточного жилого района» намерена судиться с налоговой инспекцией, арестовавшей расчетные счета коммунальщиков. Об этом сообщил директор УК «ДЕЗ ВЖР» Алексей Русин на заседании постоянного комитета думы Сургута по городскому хозяйству, передает журналист URA.RU.

Речь о судебных разбирательствах зашла при обсуждении вопроса о возможной ликвидации управляющей компании из-за проблем с налоговой инспекцией, которая заподозрила УК в нарушении закона. «Документы сейчас находятся в суде первой инстанции. Будем обжаловать решение налогового органа. Будем работать с этим. Вопрос о ликвидации поднимать еще рановато. Нужно поработать с налоговой и в судебном порядке», — сообщил Русин.

Управляющую компанию, которая отвечает за обслуживание 356 многоквартирных домов города, заподозрили в махинации с налогами путем предоставления подрядных работ своим фирмам. «Нас обвинили в налоговом правонарушении путем создания аффилированных компаний. Вопросы связаны с налогом на добавленную стоимость», — добавил Русин.

Журналист агентства обратился за разъяснениями в налоговую инспекцию города. По телефонным номерам, указанным на сайте ведомства, никто не ответил на звонок.

Это уже не первая управляющая компания Сургута, к которой у налоговой возникли вопросы. Ранее URA.RU сообщало, что в конце 2021 года были арестованы счета крупнейшей УК города — «ДЕЗ Центрального жилого района». В 2022 году компания обанкротилась.

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Управляющая компания Сургута (ХМАО) «ДЕЗ Восточного жилого района» намерена судиться с налоговой инспекцией, арестовавшей расчетные счета коммунальщиков. Об этом сообщил директор УК «ДЕЗ ВЖР» Алексей Русин на заседании постоянного комитета думы Сургута по городскому хозяйству, передает журналист URA.RU. Речь о судебных разбирательствах зашла при обсуждении вопроса о возможной ликвидации управляющей компании из-за проблем с налоговой инспекцией, которая заподозрила УК в нарушении закона. «Документы сейчас находятся в суде первой инстанции. Будем обжаловать решение налогового органа. Будем работать с этим. Вопрос о ликвидации поднимать еще рановато. Нужно поработать с налоговой и в судебном порядке», — сообщил Русин. Управляющую компанию, которая отвечает за обслуживание 356 многоквартирных домов города, заподозрили в махинации с налогами путем предоставления подрядных работ своим фирмам. «Нас обвинили в налоговом правонарушении путем создания аффилированных компаний. Вопросы связаны с налогом на добавленную стоимость», — добавил Русин. Журналист агентства обратился за разъяснениями в налоговую инспекцию города. По телефонным номерам, указанным на сайте ведомства, никто не ответил на звонок. Это уже не первая управляющая компания Сургута, к которой у налоговой возникли вопросы. Ранее URA.RU сообщало, что в конце 2021 года были арестованы счета крупнейшей УК города — «ДЕЗ Центрального жилого района». В 2022 году компания обанкротилась.
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