Бизнесмены, поставлявшие в пермские больницы технический кислород остались на свободе

В восьми пермских больницах был кислород с примесями
Завершился судебный процесс над директорами двух компаний, которые поставляли в пермские больницы технический кислород вместо медицинского. Поставки происходили во времена пандемии Covid-19.
«Оба бизнесмена поставили в 2021 году в восемь пермских медучреждений технический кислород вместо медицинского. Один из них получил пять, а другой пять с половиной лет условно. Ущерб от их действий составил 3,7 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура требовала для предпринимателей реальные сроки в колонии. Но суд учел раскаяние подсудимых и добровольное возмещение причиненного ущерба.
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