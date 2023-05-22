Бизнесмены, поставлявшие в пермские больницы технический кислород остались на свободе

22 мая 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

В восьми пермских больницах был кислород с примесями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завершился судебный процесс над директорами двух компаний, которые поставляли в пермские больницы технический кислород вместо медицинского. Поставки происходили во времена пандемии Covid-19. «Оба бизнесмена поставили в 2021 году в восемь пермских медучреждений технический кислород вместо медицинского. Один из них получил пять, а другой пять с половиной лет условно. Ущерб от их действий составил 3,7 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Прокуратура требовала для предпринимателей реальные сроки в колонии. Но суд учел раскаяние подсудимых и добровольное возмещение причиненного ущерба.

Завершился судебный процесс над директорами двух компаний, которые поставляли в пермские больницы технический кислород вместо медицинского. Поставки происходили во времена пандемии Covid-19. «Оба бизнесмена поставили в 2021 году в восемь пермских медучреждений технический кислород вместо медицинского. Один из них получил пять, а другой пять с половиной лет условно. Ущерб от их действий составил 3,7 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Прокуратура требовала для предпринимателей реальные сроки в колонии. Но суд учел раскаяние подсудимых и добровольное возмещение причиненного ущерба.