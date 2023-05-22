Бизнесмены, поставлявшие в пермские больницы технический кислород остались на свободе

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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, кислород, отделение реабилитации, медицинский кислород, подача кислорода, реабилитация после болезни
В восьми пермских больницах был кислород с примесями Фото:

Завершился судебный процесс над директорами двух компаний, которые поставляли в пермские больницы технический кислород вместо медицинского. Поставки происходили во времена пандемии Covid-19.

«Оба бизнесмена поставили в 2021 году в восемь пермских медучреждений технический кислород вместо медицинского. Один из них получил пять, а другой пять с половиной лет условно. Ущерб от их действий составил 3,7 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура требовала для предпринимателей реальные сроки в колонии. Но суд учел раскаяние подсудимых и добровольное возмещение причиненного ущерба.

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Завершился судебный процесс над директорами двух компаний, которые поставляли в пермские больницы технический кислород вместо медицинского. Поставки происходили во времена пандемии Covid-19. «Оба бизнесмена поставили в 2021 году в восемь пермских медучреждений технический кислород вместо медицинского. Один из них получил пять, а другой пять с половиной лет условно. Ущерб от их действий составил 3,7 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Прокуратура требовала для предпринимателей реальные сроки в колонии. Но суд учел раскаяние подсудимых и добровольное возмещение причиненного ущерба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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