21 мая 2023
20 мая 2023

Замглавы Минстроя РФ позвал всех сенаторов в Тюмень, чтобы похвастаться

Замглавы Минстроя РФ прорекламировал Тюменскую область в СФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, нижний город
Никита Стасишин отметил качество городской среды в Тюмени и Тобольске Фото:

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что сенаторам Совета Федерации стоит посетить Тюменскую область, чтобы посмотреть, как в регионе работают над созданием качественной городской среды. Свое мнение чиновник высказал 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое транслировалось онлайн.

«Думаю, всем нужно съездить в Тюмень и Тобольск, чтобы посмотреть, как в регионе работают с качеством городской среды. Показатели по соответствующему нацпроекту в Тюменской области превышают план в полтора раза», — заявил Стасишин.

Ранее URA.RU писало, что с 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. 24 мая намечено выступление перед сенаторами губернатора Александра Моора, который отчитается о социально-экономическом развитии региона.

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Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что сенаторам Совета Федерации стоит посетить Тюменскую область, чтобы посмотреть, как в регионе работают над созданием качественной городской среды. Свое мнение чиновник высказал 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое транслировалось онлайн. «Думаю, всем нужно съездить в Тюмень и Тобольск, чтобы посмотреть, как в регионе работают с качеством городской среды. Показатели по соответствующему нацпроекту в Тюменской области превышают план в полтора раза», — заявил Стасишин. Ранее URA.RU писало, что с 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. 24 мая намечено выступление перед сенаторами губернатора Александра Моора, который отчитается о социально-экономическом развитии региона.
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