Замглавы Минстроя РФ позвал всех сенаторов в Тюмень, чтобы похвастаться

Замглавы Минстроя РФ прорекламировал Тюменскую область в СФ

Никита Стасишин отметил качество городской среды в Тюмени и Тобольске Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что сенаторам Совета Федерации стоит посетить Тюменскую область, чтобы посмотреть, как в регионе работают над созданием качественной городской среды. Свое мнение чиновник высказал 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое транслировалось онлайн.

«Думаю, всем нужно съездить в Тюмень и Тобольск, чтобы посмотреть, как в регионе работают с качеством городской среды. Показатели по соответствующему нацпроекту в Тюменской области превышают план в полтора раза», — заявил Стасишин.

Ранее URA.RU писало, что с 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. 24 мая намечено выступление перед сенаторами губернатора Александра Моора, который отчитается о социально-экономическом развитии региона.