Пылевой вихрь был замечен в поле рядом с проезжей частью
В Курганской области автовладелец заметил пылевой вихрь в поле рядом с проезжей частью. Очевидцу удалось заснять это необычное природное явление на видео, которое выложено в telegram-канале «Курган».
«Сегодня в Притобольном районе. Прошел небольшой торнадо», — пояснил автор ролика Максим Речкалов.
Ранее в регионе МЧС ввело штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 26 мая.
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