Водитель столкнулся с пылевым вихрем в Курганской области. Видео

23 мая 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Пылевой вихрь был замечен в поле рядом с проезжей частью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области автовладелец заметил пылевой вихрь в поле рядом с проезжей частью. Очевидцу удалось заснять это необычное природное явление на видео, которое выложено в telegram-канале «Курган». «Сегодня в Притобольном районе. Прошел небольшой торнадо», — пояснил автор ролика Максим Речкалов. Ранее в регионе МЧС ввело штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 26 мая.

В Курганской области автовладелец заметил пылевой вихрь в поле рядом с проезжей частью. Очевидцу удалось заснять это необычное природное явление на видео, которое выложено в telegram-канале «Курган». «Сегодня в Притобольном районе. Прошел небольшой торнадо», — пояснил автор ролика Максим Речкалов. Ранее в регионе МЧС ввело штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 26 мая.