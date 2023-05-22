22 мая 2023
21 мая 2023

Водитель столкнулся с пылевым вихрем в Курганской области. Видео

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
Пылевой вихрь был замечен в поле рядом с проезжей частью Фото:

В Курганской области автовладелец заметил пылевой вихрь в поле рядом с проезжей частью. Очевидцу удалось заснять это необычное природное явление на видео, которое выложено в telegram-канале «Курган».

«Сегодня в Притобольном районе. Прошел небольшой торнадо», — пояснил автор ролика Максим Речкалов.

Ранее в регионе МЧС ввело штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 26 мая.

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В Курганской области автовладелец заметил пылевой вихрь в поле рядом с проезжей частью. Очевидцу удалось заснять это необычное природное явление на видео, которое выложено в telegram-канале «Курган». «Сегодня в Притобольном районе. Прошел небольшой торнадо», — пояснил автор ролика Максим Речкалов. Ранее в регионе МЧС ввело штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 26 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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