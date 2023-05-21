21 мая 2023
20 мая 2023

МЧС ввело штормовое предупреждение в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС Курганской области ввело штормовое предупреждение из-за пожарной опасности Фото:
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В Курганской области с 23 по 26 мая объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте МЧС региона.

«Штормовое предупреждение! По прогнозу курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23—26 мая в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории — высокая пожарная опасность», — говорится на сайте областного МЧС. Также в ведомстве напомнили гражданам о правилах поведения и соблюдения мер пожарной безопасности. В ведомстве призвали жителей к ответственному поведению и соблюдению мер пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах было уничтожено более 5000 домов и строений, погибло свыше 20 человек. С 7 мая из-за пожаров вводился режим ЧС, позже 16 мая он был снят.

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В Курганской области с 23 по 26 мая объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте МЧС региона. «Штормовое предупреждение! По прогнозу курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23—26 мая в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории — высокая пожарная опасность», — говорится на сайте областного МЧС. Также в ведомстве напомнили гражданам о правилах поведения и соблюдения мер пожарной безопасности. В ведомстве призвали жителей к ответственному поведению и соблюдению мер пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах было уничтожено более 5000 домов и строений, погибло свыше 20 человек. С 7 мая из-за пожаров вводился режим ЧС, позже 16 мая он был снят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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