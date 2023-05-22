Челябинцев зовут на премьеру фильма, снятого благодаря губернатору

Алексей Текслер активно поддерживал съемки фильма про уральский Париж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фильм о нагайбаках, снятый при поддержке губернатора Алексея Текслера телеканалом «Моя планета», покажут 23 мая в Челябинске. Премьера состоится в киноклубе имени Оболенского в 14:00.

«Вторник, 23 мая, 14:00, цикл „Документальное кино“. Фильм „Уральский Париж. Наследие победителей“ (режиссер Вадим Витовцев). Россия, 2022. Продолжительность фильма 53 минуты. Ведущий Станислав Сушко», — сказано в анонсе на сайте киноклуба.

«Нагайбаки нам очень близки, и территориально, и генетически. Я сам часто называю себя нагайбаком, поскольку в моей родословной есть крещеные татары», — поделился с URA.RU кандидат исторических наук, заместитель директора Уральского гуманитарного колледжа Николай Федоров.

По словам историка, производство такого фильма — это большой прорыв в плане укрепления межэтнических связей, развития культурного сотрудничества, взаимного обогащения разных национальных культур Южного Урала. То, что фильм про нагайбаков занял свое место в киносоциуме региона, говорит о востребованности темы среди жителей Челябинской области.

Фильм снят творческой группой телеканала «Моя планета». Экспедиция во главе с ведущим программы «Русский след» Алексеем Никулиным провела несколько съемочных дней на Южном Урале летом 2022 года. Фильм снимался на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект был поддержан губернатором Челябинской области Текслером. Первые показы состоялись в феврале 2023 года в Челябинске в кинотеатре имени Пушкина и в Нагайбакском районе.