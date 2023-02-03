В Челябинске покажут фильм про нагайбаков, поддержанный Текслером

Инициатива создания фильма была поддержана челябинским губернатором Алексеем Текслером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске в кинотеатре им. А.С. Пушкина покажут документальный фильм про нагайбаков. Показ состоится сегодня, 4 февраля, в 14 часов. Информация об этом размещена в соцсетях.

«Состоится показ фильма „Уральский Париж. Наследие победителей“. Фильм посвящен нагайбакам — малой народности Южного Урала, благодаря которой на карте нашей области появились европейские названия вроде Лейпцига, Парижа и Фершампенуаза. Казаки-нагайбаки участвовали в Отечественной войне 1812 года и прошли через всю Европу», — сказано в группе «Кинотеатр им. А.С. Пушкина» соцсети ВКонтакте.

Организаторы показа сообщили, что фильм снят творческой группой телеканала «Моя планета». Экспедиция во главе с ведущим программы «Русский след» Алексеем Никулиным провела несколько съемочных дней на Южном Урале прошлым летом. Фильм снимался на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект поддержан губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Представлять документалку в кинотеатре им. А.С. Пушкина будут Алексей Никулин и Николай Табашников, директор телеканала «Моя планета». Вход на показ свободный.

Накануне, 3 февраля, состоялся показ фильма в Фершампенуазе — административном центре Нагайбакского района, месте компактного проживания российских нагайбаков. Премьеру в Фершампенуазе посетила супруга губернатора Ирина Текслер.