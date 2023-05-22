22 мая 2023

На участке трассы М-5 в Челябинской области закроют движение. Карта

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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, ремонт дороги, дорога, челябинск-екатеринбург
Участок в Ашинском районе будет перекрыт с 10:00 до 13:00 Фото:

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области 25 мая перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».

«25 мая с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение на участке с 1565 км до 1576 км трассы М-5. В Ашинском районе проведут плановые буровзрывные работы», — сообщили в ведомстве.

Объехать участок можно по маршруту Аша-Миньяр-Сим только на легковом транспорте. Для большегрузов и автобусов проезд запрещен. Дорогу будут перекрывать каждый четверг до 1 октября. В Упрдоре рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.

М-5 перекроют на три часа с 1565 до 1576 километра
М-5 перекроют на три часа с 1565 до 1576 километра

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На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области 25 мая перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». «25 мая с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение на участке с 1565 км до 1576 км трассы М-5. В Ашинском районе проведут плановые буровзрывные работы», — сообщили в ведомстве. Объехать участок можно по маршруту Аша-Миньяр-Сим только на легковом транспорте. Для большегрузов и автобусов проезд запрещен. Дорогу будут перекрывать каждый четверг до 1 октября. В Упрдоре рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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