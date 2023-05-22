Участок в Ашинском районе будет перекрыт с 10:00 до 13:00
На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области 25 мая перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».
«25 мая с 10:00 до 13:00 будет закрыто движение на участке с 1565 км до 1576 км трассы М-5. В Ашинском районе проведут плановые буровзрывные работы», — сообщили в ведомстве.
Объехать участок можно по маршруту Аша-Миньяр-Сим только на легковом транспорте. Для большегрузов и автобусов проезд запрещен. Дорогу будут перекрывать каждый четверг до 1 октября. В Упрдоре рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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