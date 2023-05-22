Жители ЯНАО нашли способ, как сэкономить на авиабилетах

Жители ЯНАО вылетают из маленьких городов, чтобы сэкономить на билетах

Вылететь из Надыма в разы дешевле, чем из Нового Уренгоя, рассказали ямальцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя нашли способ, как сэкономить на авиабилетах. Чтобы не платить огромную сумму за билеты, нужно вылетать из маленьких городов ЯНАО, поделились с URA.RU ямальцы.

«Недавно хотели полететь в отпуск через Москву, но из Нового Уренгоя билеты выходили на двоих больше 50 тысяч рублей. Решили попробовать вылететь из Надыма. И что вы думаете? Билет всего 12 тысяч с человека, разница очень ощутима. Теперь хоть знаем, как сэкономить», — рассказала Анастасия.

О таком же способе рассказал и другой житель Нового Уренгоя, который уже несколько лет в качестве отправной точки выбирает маленькие города. «К сожалению, на работе не оплачивают билеты в отпуск, а из нашего города они по космическим ценам весной и летом. Однажды пришлось вылетать из Надыма, и тогда впервые удивился цене, которая в разы дешевле. Теперь так делают и в других городах России. Стараюсь искать альтернативу и летать по более выгодным ценам», — добавил Виктор.

Оба собеседника отметили, что лететь, к примеру, из Надыма в любом случае дешевле, чем из Нового Уренгоя. Стоимость поездки на маршрутных автобусах в Надым составляет 1 400 рублей. Если вылет рано утром, то можно снять квартиру посуточно. Цена от двух тысяч. «Не смотря на дополнительные траты на автобус и жилье, лететь из маленького города намного дешевле», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что S7 массово отменяет рейсы в Москву. Жители жаловались, что авиакомпания не предупреждает об отмене рейсов.