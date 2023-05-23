Экономист раскрыл, как замедление инфляции скажется на жизни россиян

Экономист Улитенко заявил о возможности России поднять цены на экспорт из-за снижения инфляции

24 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Снижение цен приведет к росту покупок, считает Алексей Улитенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замедление инфляции в России скажется положительно на экономике страны и поднимет уровень жизни граждан. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Улитенко. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что в мае инфляция в России замедлилась до 2,3%. Этот показатель, по его словам, является минимальным среди всех стран Европы. «Замедление инфляции является позитивным явлением для России. Это поможет поднять экономику, создать рабочие места и улучшить жизнь граждан. Во-первых, защитит покупательную способность. По мере падения цен у потребителей будет больше денег, которые они могут потратить, что подстегнет экономику. Во-вторых, бизнесу будет проще планировать будущее. По мере того, как предприятия становятся более уверенными в завтрашнем дне, они больше инвестируют в новые проекты и в расширения. Это создает рабочие места и ускоряет экономический рост. В-третьих, это сделает Россию более конкурентоспособной в мировой экономике. В-четвертых, это поможет снизить риск социальных волнений. Поскольку при инфляции люди разочаровываются в росте стоимости жизни», — объяснил Алексей Улитенко. Экономист подчеркнул, что замедление инфляции позволит России составить конкуренцию в мировой экономике. «Инфляция делает экспорт страны более дорогим. Это может затруднить конкуренцию в мировой экономике. Замедляя инфляцию, российское правительство помогает сделать российский экспорт более конкурентоспособным и привлечь больше иностранных инвестиций», — отметил Улитенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замедление инфляции в России скажется положительно на экономике страны и поднимет уровень жизни граждан. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Улитенко. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил, что в мае инфляция в России замедлилась до 2,3%. Этот показатель, по его словам, является минимальным среди всех стран Европы. «Замедление инфляции является позитивным явлением для России. Это поможет поднять экономику, создать рабочие места и улучшить жизнь граждан. Во-первых, защитит покупательную способность. По мере падения цен у потребителей будет больше денег, которые они могут потратить, что подстегнет экономику. Во-вторых, бизнесу будет проще планировать будущее. По мере того, как предприятия становятся более уверенными в завтрашнем дне, они больше инвестируют в новые проекты и в расширения. Это создает рабочие места и ускоряет экономический рост. В-третьих, это сделает Россию более конкурентоспособной в мировой экономике. В-четвертых, это поможет снизить риск социальных волнений. Поскольку при инфляции люди разочаровываются в росте стоимости жизни», — объяснил Алексей Улитенко. Экономист подчеркнул, что замедление инфляции позволит России составить конкуренцию в мировой экономике. «Инфляция делает экспорт страны более дорогим. Это может затруднить конкуренцию в мировой экономике. Замедляя инфляцию, российское правительство помогает сделать российский экспорт более конкурентоспособным и привлечь больше иностранных инвестиций», — отметил Улитенко.