В Перми удвоилось количество вакансий для кандидатов старше 45 лет

Зарплата для соискателей старше 45 лет выросла на 13% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми с начала 2023 года выросло на 136% количество вакансий для кандидатов старше 45 лет. Также выросла предлагаемая соискателям зарплата — на 13%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».

«За последний год работодатели стали чаще указывать в вакансиях, что будут рады рассмотреть кандидатов старше 45 лет. В Перми прирост составил 136%, а размер заработной платы для кандидатов старше 45 лет в среднем по городу вырос на 13%», — рассказали в пресс-службе.

В среднем по России количество предложений по работе для соискателей старше 45 лет выросло на 119% с начала года. Чаще всего работодатели ищут фрезеровщиков, фасовщиков, токарей, курьеров, менеджеров по продажам и кассиров. В Перми также выросло и количество резюме от кандидатов старше 45 лет — на 63%. Большая часть резюме приходится на соискателей от 45 до 60 лет (69%), остальные 31% приходится на тех, кто старше.