В Перми удвоилось количество вакансий для кандидатов старше 45 лет

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Зарплата для соискателей старше 45 лет выросла на 13% Фото:

В Перми с начала 2023 года выросло на 136% количество вакансий для кандидатов старше 45 лет. Также выросла предлагаемая соискателям зарплата — на 13%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито».

«За последний год работодатели стали чаще указывать в вакансиях, что будут рады рассмотреть кандидатов старше 45 лет. В Перми прирост составил 136%, а размер заработной платы для кандидатов старше 45 лет в среднем по городу вырос на 13%», — рассказали в пресс-службе.

В среднем по России количество предложений по работе для соискателей старше 45 лет выросло на 119% с начала года. Чаще всего работодатели ищут фрезеровщиков, фасовщиков, токарей, курьеров, менеджеров по продажам и кассиров. В Перми также выросло и количество резюме от кандидатов старше 45 лет — на 63%. Большая часть резюме приходится на соискателей от 45 до 60 лет (69%), остальные 31% приходится на тех, кто старше.

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В Перми с начала 2023 года выросло на 136% количество вакансий для кандидатов старше 45 лет. Также выросла предлагаемая соискателям зарплата — на 13%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». «За последний год работодатели стали чаще указывать в вакансиях, что будут рады рассмотреть кандидатов старше 45 лет. В Перми прирост составил 136%, а размер заработной платы для кандидатов старше 45 лет в среднем по городу вырос на 13%», — рассказали в пресс-службе. В среднем по России количество предложений по работе для соискателей старше 45 лет выросло на 119% с начала года. Чаще всего работодатели ищут фрезеровщиков, фасовщиков, токарей, курьеров, менеджеров по продажам и кассиров. В Перми также выросло и количество резюме от кандидатов старше 45 лет — на 63%. Большая часть резюме приходится на соискателей от 45 до 60 лет (69%), остальные 31% приходится на тех, кто старше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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