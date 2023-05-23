Челябинка пожаловалась Бастрыкину на неудачную пластику

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Челябинка пострадала при проведении пластической операции Фото:

Жительница Челябинской области пожаловалась председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на неудачную пластическую операцию. Он затребовал доклад о нарушениях в оказании медуслуг.

«К Бастрыкину через информационный центр обратилась жительница Челябинской области. В феврале прошлого года ей была проведена пластическая операция, которая дала осложнения. Состояние здоровья женщины значительно ухудшилось, однако до настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — говорится в сообщении СКР.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о проверке по жалобе женщины и ее результатах. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СКР.

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Жительница Челябинской области пожаловалась председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на неудачную пластическую операцию. Он затребовал доклад о нарушениях в оказании медуслуг. «К Бастрыкину через информационный центр обратилась жительница Челябинской области. В феврале прошлого года ей была проведена пластическая операция, которая дала осложнения. Состояние здоровья женщины значительно ухудшилось, однако до настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — говорится в сообщении СКР. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о проверке по жалобе женщины и ее результатах. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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