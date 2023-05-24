Politico: Латинская Америка отказалась помогать Украине, несмотря на давление Европы

Латинская Америка не сможет помочь Украине с конца света, заявил чилийский чиновник Фото: Официальный сайт президента Украины

Бразилия и Чили не присоединится к помощи Киеву, несмотря на давление европейский стран. Об этом заявил чилийский чиновник. Он также уточнил, что страны не будут вводить санкции против России.

«Этого не произойдет. Это вопрос, который должны решать великие державы, а не то, что мы можем сделать с конца света», — ответил чилийский чиновник изданию Politico на вопрос, будет ли Латинская Америка помогать Украине и вводить санкции против РФ.

Он уточнил, что Великобритания хочет заставить Бразилию присоединиться к западным санкциям, однако та этого не сделает. «В идеальном мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понять, что идеального мира не существует», — заключил он.

Во французском издании AgoraVox писали, что санкции США сближают Россию и Бразилию. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с главой Бразилии Лулой да Силвой, передает «Федеральное агентство новостей».