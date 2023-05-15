МИД Бразилии выразило готовность вмешаться в конфликт между Украиной и РФ

Глава бразильского МИД Виейру заявил, что заинтересован в урегулировании конфликта на Украине

16 мая 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Министр Виейру: Бразилия настаивает на необходимости провести переговоры между РФ и Украиной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бразилия хочет присоединиться к странам, принимающим участие в обсуждении урегулирования конфликта России и Украины. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра. «Мы готовы присоединиться к другим странам, которые контактировали с обеими сторонами, и продвигать некий вид обсуждений, которые приведут к прекращению огня, приведут к переговорам о мире», — заявил Виейру американскому телеканалу CNN . Кроме того, как передает газета Globo , бразильские дипломаты ведут переговоры с участниками саммита G7, чтобы исключить антироссийский характер декларации «Большой семерки», которая будет подписана 20—21 мая. Ранее стало известно о том, что лидеры стран «Большой семерки» планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии, который пройдет на этой неделе. Отмечается, что официальные лица США ждут, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы для определенных категорий товаров весь экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список утвержденных товаров.

Бразилия хочет присоединиться к странам, принимающим участие в обсуждении урегулирования конфликта России и Украины. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра. «Мы готовы присоединиться к другим странам, которые контактировали с обеими сторонами, и продвигать некий вид обсуждений, которые приведут к прекращению огня, приведут к переговорам о мире», — заявил Виейру американскому телеканалу CNN. Кроме того, как передает газета Globo, бразильские дипломаты ведут переговоры с участниками саммита G7, чтобы исключить антироссийский характер декларации «Большой семерки», которая будет подписана 20—21 мая. Ранее стало известно о том, что лидеры стран «Большой семерки» планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии, который пройдет на этой неделе. Отмечается, что официальные лица США ждут, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы для определенных категорий товаров весь экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список утвержденных товаров.