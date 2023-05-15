15 мая 2023

МИД Бразилии выразило готовность вмешаться в конфликт между Украиной и РФ

Глава бразильского МИД Виейру заявил, что заинтересован в урегулировании конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Министр Виейру: Бразилия настаивает на необходимости провести переговоры между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бразилия хочет присоединиться к странам, принимающим участие в обсуждении урегулирования конфликта России и Украины. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра.

«Мы готовы присоединиться к другим странам, которые контактировали с обеими сторонами, и продвигать некий вид обсуждений, которые приведут к прекращению огня, приведут к переговорам о мире», — заявил Виейру американскому телеканалу CNN. Кроме того, как передает газета Globo, бразильские дипломаты ведут переговоры с участниками саммита G7, чтобы исключить антироссийский характер декларации «Большой семерки», которая будет подписана 20—21 мая.

Ранее стало известно о том, что лидеры стран «Большой семерки» планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии, который пройдет на этой неделе. Отмечается, что официальные лица США ждут, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы для определенных категорий товаров весь экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список утвержденных товаров.

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Бразилия хочет присоединиться к странам, принимающим участие в обсуждении урегулирования конфликта России и Украины. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра. «Мы готовы присоединиться к другим странам, которые контактировали с обеими сторонами, и продвигать некий вид обсуждений, которые приведут к прекращению огня, приведут к переговорам о мире», — заявил Виейру американскому телеканалу CNN. Кроме того, как передает газета Globo, бразильские дипломаты ведут переговоры с участниками саммита G7, чтобы исключить антироссийский характер декларации «Большой семерки», которая будет подписана 20—21 мая. Ранее стало известно о том, что лидеры стран «Большой семерки» планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии, который пройдет на этой неделе. Отмечается, что официальные лица США ждут, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям таким образом, чтобы для определенных категорий товаров весь экспорт был автоматически запрещен, если они не включены в список утвержденных товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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