Bild: Зеленский поручил скандальному послу Украины важную миссию

Bild: Зеленский хочет улучшить отношения с Бразилией, послав туда Мельника в качестве посла Украины
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский хочет улучшить отношения с Бразилией, пишет Bild Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский поручил бывшему послу в Германии Алексею Мельнику наладить отношения с Бразилией. Об этом сообщает Bild. Уточняется, что Мельник станет там новым послом.

«Заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник станет новым послом Украины в Бразилии! <…> Президент Владимир Зеленский срочно хочет улучшить отношения с Бразилией», — пишет Bild.

Мельник известен своими скандальными заявлениями. Так, он восхвалял украинского националиста Степана Бандеру. Ранее он также называл канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». Немцы называли посла фашистом и призывали покинуть страну.

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Украинский президент Владимир Зеленский поручил бывшему послу в Германии Алексею Мельнику наладить отношения с Бразилией. Об этом сообщает Bild. Уточняется, что Мельник станет там новым послом. «Заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник станет новым послом Украины в Бразилии! <…> Президент Владимир Зеленский срочно хочет улучшить отношения с Бразилией», — пишет Bild. Мельник известен своими скандальными заявлениями. Так, он восхвалял украинского националиста Степана Бандеру. Ранее он также называл канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». Немцы называли посла фашистом и призывали покинуть страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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