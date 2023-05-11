Bild: Зеленский поручил скандальному послу Украины важную миссию

Украинский президент Владимир Зеленский поручил бывшему послу в Германии Алексею Мельнику наладить отношения с Бразилией. Об этом сообщает Bild. Уточняется, что Мельник станет там новым послом.
«Заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник станет новым послом Украины в Бразилии! <…> Президент Владимир Зеленский срочно хочет улучшить отношения с Бразилией», — пишет Bild.
Мельник известен своими скандальными заявлениями. Так, он восхвалял украинского националиста Степана Бандеру. Ранее он также называл канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». Немцы называли посла фашистом и призывали покинуть страну.
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