Во Франции назвали неожиданного союзника России

AgoraVox: санкции США сближают Россию и Бразилию
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X Международный IT-Форум c участием стран БРИКС и ШОС. Ханты-Мансийск, it-форум
Страны БРИКС активно разрабатывают меры, которые позволят им отказаться от доллара Фото:

Санкции США ведут к снижению использования доллара странами БРИКС, что сближает Россию и Бразилию, которые имеют все возможности к переходу на альтернативную валюту. Об этом сообщает французское издание AgoraVox.

«Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая. Бразилия занимает выгодное положение для перехода на единую валюту в расчетах между членами БРИКС, что влияет на сближение этой страны с Москвой», — говорится в материале издания. Там добавили, что Бразилия для других стран может стать воротами на латиноамериканский рынок. Власти ЮАР также могут задуматься о переходе на единую валюту БРИКС, но в ближайшее время такой вариант не рассматривается, так как страна не до конца готова к такому решению, заключили в издании.

Ранее стало известно, что страны БРИКС активно разрабатывают меры, которые позволят им отойти от использования доллара. Создание единой валюты БРИКС сыграет положительную роль в продвижении общих целей и снижении зависимости от США.

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Санкции США ведут к снижению использования доллара странами БРИКС, что сближает Россию и Бразилию, которые имеют все возможности к переходу на альтернативную валюту. Об этом сообщает французское издание AgoraVox. «Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая. Бразилия занимает выгодное положение для перехода на единую валюту в расчетах между членами БРИКС, что влияет на сближение этой страны с Москвой», — говорится в материале издания. Там добавили, что Бразилия для других стран может стать воротами на латиноамериканский рынок. Власти ЮАР также могут задуматься о переходе на единую валюту БРИКС, но в ближайшее время такой вариант не рассматривается, так как страна не до конца готова к такому решению, заключили в издании. Ранее стало известно, что страны БРИКС активно разрабатывают меры, которые позволят им отойти от использования доллара. Создание единой валюты БРИКС сыграет положительную роль в продвижении общих целей и снижении зависимости от США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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