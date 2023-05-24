Во Франции назвали неожиданного союзника России

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AgoraVox: санкции США сближают Россию и Бразилию

24 мая 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Страны БРИКС активно разрабатывают меры, которые позволят им отказаться от доллара Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Санкции США ведут к снижению использования доллара странами БРИКС, что сближает Россию и Бразилию, которые имеют все возможности к переходу на альтернативную валюту. Об этом сообщает французское издание AgoraVox. «Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая. Бразилия занимает выгодное положение для перехода на единую валюту в расчетах между членами БРИКС, что влияет на сближение этой страны с Москвой», — говорится в материале издания . Там добавили, что Бразилия для других стран может стать воротами на латиноамериканский рынок. Власти ЮАР также могут задуматься о переходе на единую валюту БРИКС, но в ближайшее время такой вариант не рассматривается, так как страна не до конца готова к такому решению, заключили в издании. Ранее стало известно, что страны БРИКС активно разрабатывают меры, которые позволят им отойти от использования доллара. Создание единой валюты БРИКС сыграет положительную роль в продвижении общих целей и снижении зависимости от США.

Санкции США ведут к снижению использования доллара странами БРИКС, что сближает Россию и Бразилию, которые имеют все возможности к переходу на альтернативную валюту. Об этом сообщает французское издание AgoraVox. «Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая. Бразилия занимает выгодное положение для перехода на единую валюту в расчетах между членами БРИКС, что влияет на сближение этой страны с Москвой», — говорится в материале издания. Там добавили, что Бразилия для других стран может стать воротами на латиноамериканский рынок. Власти ЮАР также могут задуматься о переходе на единую валюту БРИКС, но в ближайшее время такой вариант не рассматривается, так как страна не до конца готова к такому решению, заключили в издании. Ранее стало известно, что страны БРИКС активно разрабатывают меры, которые позволят им отойти от использования доллара. Создание единой валюты БРИКС сыграет положительную роль в продвижении общих целей и снижении зависимости от США.