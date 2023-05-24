Во Франции назвали неожиданного союзника России

Санкции США ведут к снижению использования доллара странами БРИКС, что сближает Россию и Бразилию, которые имеют все возможности к переходу на альтернативную валюту. Об этом сообщает французское издание AgoraVox.
«Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая. Бразилия занимает выгодное положение для перехода на единую валюту в расчетах между членами БРИКС, что влияет на сближение этой страны с Москвой», — говорится в материале издания. Там добавили, что Бразилия для других стран может стать воротами на латиноамериканский рынок. Власти ЮАР также могут задуматься о переходе на единую валюту БРИКС, но в ближайшее время такой вариант не рассматривается, так как страна не до конца готова к такому решению, заключили в издании.
Ранее стало известно, что страны БРИКС активно разрабатывают меры, которые позволят им отойти от использования доллара. Создание единой валюты БРИКС сыграет положительную роль в продвижении общих целей и снижении зависимости от США.
Санкции США ведут к снижению использования доллара странами БРИКС, что сближает Россию и Бразилию, которые имеют все возможности к переходу на альтернативную валюту. Об этом сообщает французское издание AgoraVox. «Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая. Бразилия занимает выгодное положение для перехода на единую валюту в расчетах между членами БРИКС, что влияет на сближение этой страны с Москвой», — говорится в материале издания. Там добавили, что Бразилия для других стран может стать воротами на латиноамериканский рынок. Власти ЮАР также могут задуматься о переходе на единую валюту БРИКС, но в ближайшее время такой вариант не рассматривается, так как страна не до конца готова к такому решению, заключили в издании. Ранее стало известно, что страны БРИКС активно разрабатывают меры, которые позволят им отойти от использования доллара. Создание единой валюты БРИКС сыграет положительную роль в продвижении общих целей и снижении зависимости от США.