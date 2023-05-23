23 мая 2023

Курганцев зовут в библиотеки на рок-концерт и квест по «Властелину колец»

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Антикварная лавка. Курган, книги, антиквариат, антикварная посуда, антикварная лавка
В курганских библиотеках пройдет «Библионочь» Фото:

В курганских библиотеках 26 и 27 мая пройдет акция «Библионочь — 2023». Жителей приглашают на мастер-классы, спектакли, а также квест по «Властелину колец». Об этих и других развлечениях в рамках «Библионочи» сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.

26 мая мероприятия в рамках акции пройдут в библиотеке имени В. Ф. Потанина по улице Куйбышева, 43. Курганцам с 17:00 до 20:00 обещают музыкальные и танцевальные выступления. «Здесь предлагают интерактивную программу „ПРОмультики“ от творческой студии „Счастье“, а также квест „Вселенная Толкина“ по роману „Властелин колец“ от сотрудников библиотеки», — указано на сайте правительства.

В этот же день в библиотеке имени Потанина (улица Криволапова, 50) обещают квест «Путешествие по книжным порталам» и два спектакля «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и «Завтра была война». Также в библиотеке пройдут мастер-классы по плетению бисером, рисованию и игре на гитаре.

27 мая с 17:00 в библиотеке имени Югова также пройдет квест для любителей книг. «Они будут искать засекреченные шифры в уникальных атласах, посетят Парк культуры и отдыха советского времени, узнают, что такое „визуальная“ поэзия», — сообщается на сайте правительства. Между тем, в библиотеке покажут фильмы и песочное шоу. В 19:00 начнется рок-концерт.

В библиотеке имени Короленко 27 мая с 17:00 пройдет интерактивная программа «Ароматная история. Читаем вместе». Участники мероприятия поучаствуют в мастер-классах по рисованию, а также расскажут, как варить мыло в домашних условиях. Позже в библиотеке проведут квест.

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В курганских библиотеках 26 и 27 мая пройдет акция «Библионочь — 2023». Жителей приглашают на мастер-классы, спектакли, а также квест по «Властелину колец». Об этих и других развлечениях в рамках «Библионочи» сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. 26 мая мероприятия в рамках акции пройдут в библиотеке имени В. Ф. Потанина по улице Куйбышева, 43. Курганцам с 17:00 до 20:00 обещают музыкальные и танцевальные выступления. «Здесь предлагают интерактивную программу „ПРОмультики“ от творческой студии „Счастье“, а также квест „Вселенная Толкина“ по роману „Властелин колец“ от сотрудников библиотеки», — указано на сайте правительства. В этот же день в библиотеке имени Потанина (улица Криволапова, 50) обещают квест «Путешествие по книжным порталам» и два спектакля «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и «Завтра была война». Также в библиотеке пройдут мастер-классы по плетению бисером, рисованию и игре на гитаре. 27 мая с 17:00 в библиотеке имени Югова также пройдет квест для любителей книг. «Они будут искать засекреченные шифры в уникальных атласах, посетят Парк культуры и отдыха советского времени, узнают, что такое „визуальная“ поэзия», — сообщается на сайте правительства. Между тем, в библиотеке покажут фильмы и песочное шоу. В 19:00 начнется рок-концерт. В библиотеке имени Короленко 27 мая с 17:00 пройдет интерактивная программа «Ароматная история. Читаем вместе». Участники мероприятия поучаствуют в мастер-классах по рисованию, а также расскажут, как варить мыло в домашних условиях. Позже в библиотеке проведут квест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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