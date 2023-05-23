В курганском микрорайоне убирают завалы из-за пожаров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане подходят к завершению работы по разбору завалов в сгоревшем микрорайоне Смолино. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Продолжаем оказывать помощь жителям Смолино, пострадавшим в пожарах. К завершению подходит работа по разбору завалов», — указано в посте мэра Кургана.

Сообщается, что в сгоревшем микрорайоне работают до 20 единиц техники, а также почти сотня волонтеров. Как сообщает мэр Ситникова, с момента начала уборки завалов вывезено больше 13 тысяч тонн мусора. «В плане на сегодня — разобрать 15-17 участков, где сгорели дома», — рассказала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники разбирают завалы в сгоревшем микрорайоне. Сотрудники правительства региона, мэрии, медколледжа и журналисты убирают мусор в Смолино.

Мэр Кургана заявила, что разбор завалов в Смолино подходит к завершению Фото: telegram-канал «Елена Ситникова»

В разборе завалов в сгоревшем микрорайоне задействовано два десятка техники Фото: telegram-канал «Елена Ситникова»