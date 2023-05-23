23 мая 2023

Мэр Кургана заявила, что в Смолино готовятся завершать уборку завалов. Фото

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, последствия пожара
В курганском микрорайоне убирают завалы из-за пожаров (архивное фото) Фото:
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В Кургане подходят к завершению работы по разбору завалов в сгоревшем микрорайоне Смолино. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Продолжаем оказывать помощь жителям Смолино, пострадавшим в пожарах. К завершению подходит работа по разбору завалов», — указано в посте мэра Кургана.

Сообщается, что в сгоревшем микрорайоне работают до 20 единиц техники, а также почти сотня волонтеров. Как сообщает мэр Ситникова, с момента начала уборки завалов вывезено больше 13 тысяч тонн мусора. «В плане на сегодня — разобрать 15-17 участков, где сгорели дома», — рассказала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники разбирают завалы в сгоревшем микрорайоне. Сотрудники правительства региона, мэрии, медколледжа и журналисты убирают мусор в Смолино.

Мэр Кургана заявила, что разбор завалов в Смолино подходит к завершению
Мэр Кургана заявила, что разбор завалов в Смолино подходит к завершению
Фото:
В разборе завалов в сгоревшем микрорайоне задействовано два десятка техники
В разборе завалов в сгоревшем микрорайоне задействовано два десятка техники
Фото:
Из сгоревшего микрорайона вывезено больше десятка тысяч тонн мусора
Из сгоревшего микрорайона вывезено больше десятка тысяч тонн мусора
Фото:

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В Кургане подходят к завершению работы по разбору завалов в сгоревшем микрорайоне Смолино. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Продолжаем оказывать помощь жителям Смолино, пострадавшим в пожарах. К завершению подходит работа по разбору завалов», — указано в посте мэра Кургана. Сообщается, что в сгоревшем микрорайоне работают до 20 единиц техники, а также почти сотня волонтеров. Как сообщает мэр Ситникова, с момента начала уборки завалов вывезено больше 13 тысяч тонн мусора. «В плане на сегодня — разобрать 15-17 участков, где сгорели дома», — рассказала Ситникова. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники разбирают завалы в сгоревшем микрорайоне. Сотрудники правительства региона, мэрии, медколледжа и журналисты убирают мусор в Смолино.
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