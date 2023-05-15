Сотрудники правительства Курганской области, администрации города, медколледжа, дорожного завода и журналисты разбирают завалы в микрорайоне Смолино, пострадавшем от пожара. Информация опубликована на сайте мэрии Кургана.
«Сегодня в микрорайоне трудятся добровольцы со всего города. Среди них — специалисты администрации города Кургана и департаментов правительства региона, сотрудники базового медицинского колледжа, Курганского завода дорожных машин и медиахолдинга „Новый мир“», — говорится в сообщении. С волонтерами проводят инструктажи. Жителям помогают по поступившим от них заявкам.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Курганский микрорайон 15 мая посетил глава МЧС России Александр Куренков. Он пообщался с погорельцами.
Глава АТИ Кургана Сергей Ослоповских проводит инструктажи с добровольцами
Фото: администрация города Кургана
В курганском микрорайоне Смолино чиновники, журналисты и студенты разбирают завалы
Сотрудники правительства Курганской области, администрации города, медколледжа, дорожного завода и журналисты разбирают завалы в микрорайоне Смолино, пострадавшем от пожара. Информация опубликована на сайте мэрии Кургана. «Сегодня в микрорайоне трудятся добровольцы со всего города. Среди них — специалисты администрации города Кургана и департаментов правительства региона, сотрудники базового медицинского колледжа, Курганского завода дорожных машин и медиахолдинга „Новый мир“», — говорится в сообщении. С волонтерами проводят инструктажи. Жителям помогают по поступившим от них заявкам. Ранее URA.RU писало, что сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Курганский микрорайон 15 мая посетил глава МЧС России Александр Куренков. Он пообщался с погорельцами.