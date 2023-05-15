Курганские чиновники разбирают завалы в сгоревшем микрорайоне. Фото В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино завалы разбирают сотрудники мэрии и департаментов 16 мая 2023 в 16:35 Размер текста - 17 + В микрорайоне Смолино, пострадавшем от пожара, работают волонтеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Сотрудники правительства Курганской области, администрации города, медколледжа, дорожного завода и журналисты разбирают завалы в микрорайоне Смолино, пострадавшем от пожара. Информация опубликована на сайте мэрии Кургана. «Сегодня в микрорайоне трудятся добровольцы со всего города. Среди них — специалисты администрации города Кургана и департаментов правительства региона, сотрудники базового медицинского колледжа, Курганского завода дорожных машин и медиахолдинга „Новый мир“», — говорится в сообщении. С волонтерами проводят инструктажи. Жителям помогают по поступившим от них заявкам. Ранее URA.RU писало, что сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Курганский микрорайон 15 мая посетил глава МЧС России Александр Куренков. Он пообщался с погорельцами. Глава АТИ Кургана Сергей Ослоповских проводит инструктажи с добровольцами Фото: администрация города Кургана В курганском микрорайоне Смолино чиновники, журналисты и студенты разбирают завалы Фото: официальный сайт администрации Кургана Сотрудники правительства Курганской области, администрации города, медколледжа, дорожного завода и журналисты разбирают завалы в микрорайоне Смолино, пострадавшем от пожара. Информация опубликована на сайте мэрии Кургана. «Сегодня в микрорайоне трудятся добровольцы со всего города. Среди них — специалисты администрации города Кургана и департаментов правительства региона, сотрудники базового медицинского колледжа, Курганского завода дорожных машин и медиахолдинга „Новый мир“», — говорится в сообщении. С волонтерами проводят инструктажи. Жителям помогают по поступившим от них заявкам. Ранее URA.RU писало, что сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Курганский микрорайон 15 мая посетил глава МЧС России Александр Куренков. Он пообщался с погорельцами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям