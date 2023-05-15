15 мая 2023

Курганские чиновники разбирают завалы в сгоревшем микрорайоне. Фото

В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино завалы разбирают сотрудники мэрии и департаментов
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган
В микрорайоне Смолино, пострадавшем от пожара, работают волонтеры Фото:
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Сотрудники правительства Курганской области, администрации города, медколледжа, дорожного завода и журналисты разбирают завалы в микрорайоне Смолино, пострадавшем от пожара. Информация опубликована на сайте мэрии Кургана.

«Сегодня в микрорайоне трудятся добровольцы со всего города. Среди них — специалисты администрации города Кургана и департаментов правительства региона, сотрудники базового медицинского колледжа, Курганского завода дорожных машин и медиахолдинга „Новый мир“», — говорится в сообщении. С волонтерами проводят инструктажи. Жителям помогают по поступившим от них заявкам.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Курганский микрорайон 15 мая посетил глава МЧС России Александр Куренков. Он пообщался с погорельцами.

В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино завалы разбирают сотрудники мэрии и департаментов
Глава АТИ Кургана Сергей Ослоповских проводит инструктажи с добровольцами
Фото:
В сгоревшем курганском микрорайоне Смолино завалы разбирают сотрудники мэрии и департаментов
В курганском микрорайоне Смолино чиновники, журналисты и студенты разбирают завалы
Фото:

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Сотрудники правительства Курганской области, администрации города, медколледжа, дорожного завода и журналисты разбирают завалы в микрорайоне Смолино, пострадавшем от пожара. Информация опубликована на сайте мэрии Кургана. «Сегодня в микрорайоне трудятся добровольцы со всего города. Среди них — специалисты администрации города Кургана и департаментов правительства региона, сотрудники базового медицинского колледжа, Курганского завода дорожных машин и медиахолдинга „Новый мир“», — говорится в сообщении. С волонтерами проводят инструктажи. Жителям помогают по поступившим от них заявкам. Ранее URA.RU писало, что сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Курганский микрорайон 15 мая посетил глава МЧС России Александр Куренков. Он пообщался с погорельцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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