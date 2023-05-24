В Челябинске выросла стоимость новых квартир в нескольких ЖК

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Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, недвижимость, академ риверсайд, новостройки, жилье
Рост стоимости в жилья в некоторых новостройках Челябинска составил 5-10% Фото:

В Челябинске в мае 2023 выросла стоимость жилья в новостройках у ведущих застройщиков. Речь идет о новых ЖК, расположенных на северо-западе, в поселке новый Кременкуль и в поселке Западный в Сосновском районе. Рост составил от 5 до 10%, сообщил URA.RU представитель строительной кампании «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев.

«В мае 2023 года стоимость новостроек в новых ЖК, которые находятся на северо-западе, в поселке новый Кременкуль и в поселке Западный в Сосновском районе поднялась на 5-10%. Новое жилье среднего класса стало стоить от 65 тысяч рублей, новые квартиры в домах бизнес-класса — от 90-100 тысяч рублей, элитное жилье — от 120 тысяч рублей за квадратный метр», — поделился Пономарев.

По словам Пономарева, снижаться цены сейчас могут только по причине летних акций. При этом, скорее всего, стоимость квартир в новых жилых комплексах «Квартал XЮGGE» (Новый Кременкуль), ЖК «Притяжение» (поселок Западный) в Сосновском районе, ЖК «Манхэттен» и «Новое поколение» на северо-западе до осени будет зафиксирована на этом же уровне.

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В Челябинске в мае 2023 выросла стоимость жилья в новостройках у ведущих застройщиков. Речь идет о новых ЖК, расположенных на северо-западе, в поселке новый Кременкуль и в поселке Западный в Сосновском районе. Рост составил от 5 до 10%, сообщил URA.RU представитель строительной кампании «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев. «В мае 2023 года стоимость новостроек в новых ЖК, которые находятся на северо-западе, в поселке новый Кременкуль и в поселке Западный в Сосновском районе поднялась на 5-10%. Новое жилье среднего класса стало стоить от 65 тысяч рублей, новые квартиры в домах бизнес-класса — от 90-100 тысяч рублей, элитное жилье — от 120 тысяч рублей за квадратный метр», — поделился Пономарев. По словам Пономарева, снижаться цены сейчас могут только по причине летних акций. При этом, скорее всего, стоимость квартир в новых жилых комплексах «Квартал XЮGGE» (Новый Кременкуль), ЖК «Притяжение» (поселок Западный) в Сосновском районе, ЖК «Манхэттен» и «Новое поколение» на северо-западе до осени будет зафиксирована на этом же уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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