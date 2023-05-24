Силовики высказали претензии к 12 депутатам челябинского заксобрания

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура внесла представление в ЗСО Фото:
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Декларационная кампания

У прокуратуры возникли претензии к декларациям о доходах трех вице-спикеров и девяти депутатов заксобрания Челябинской области. Эту информацию 24 мая сообщил источник URA.RU и подтвердили пресс-службе ЗСО.

«Согласно представлению прокурора, неточности в декларациях за 2021 год допустили Андрей Важенин, Владимир Владимирский, Александр Долгушин, Вячеслав Евстигнеев, Анатолий Еремин, Дмитрий Мешков, Михаил Похлебаев, Дмитрий Пырсиков, Денис Сазонтов, Константин Струков, Леонид Урмашов и Павел Шиляев. Еремин, Киселев и Струков занимают посты зампредов ЗСО», — рассказал инсайдер.

По его словам, на завтрашней сессии оставшиеся 48 депутатов проголосуют за вынесение коллегам предупреждения. Иных мер воздействия решено не принимать.

«Неточности были невелики и допущены неумышленно. Кроме того, все произошло в первый раз. В противном случае речь шла бы о более строгих мерах», — подчеркнули URA.RU в пресс-службе заксобрания.

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У прокуратуры возникли претензии к декларациям о доходах трех вице-спикеров и девяти депутатов заксобрания Челябинской области. Эту информацию 24 мая сообщил источник URA.RU и подтвердили пресс-службе ЗСО. «Согласно представлению прокурора, неточности в декларациях за 2021 год допустили Андрей Важенин, Владимир Владимирский, Александр Долгушин, Вячеслав Евстигнеев, Анатолий Еремин, Дмитрий Мешков, Михаил Похлебаев, Дмитрий Пырсиков, Денис Сазонтов, Константин Струков, Леонид Урмашов и Павел Шиляев. Еремин, Киселев и Струков занимают посты зампредов ЗСО», — рассказал инсайдер. По его словам, на завтрашней сессии оставшиеся 48 депутатов проголосуют за вынесение коллегам предупреждения. Иных мер воздействия решено не принимать. «Неточности были невелики и допущены неумышленно. Кроме того, все произошло в первый раз. В противном случае речь шла бы о более строгих мерах», — подчеркнули URA.RU в пресс-службе заксобрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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