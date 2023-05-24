Военный аналитик Прохватилов предупредил об опасности ракет из Германии для РФ

25 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Ракеты Taurus пытаются скрыться от ПВО, сказал Владимир Прохватилов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракеты Taurus, которые Германия может поставить Украине, представляют угрозу для российских регионов из-за их дальности. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Ракеты Taurus, аналогичные Storm Shadow, которые, возможно, Германия предоставит Украине, опасны. Они оснащены пассивной головкой самонаведения, то есть, взлетев, не включают свои радары. Когда он включен, ПВО его сразу засекает. Эта ракета летит по заранее введенной в бортовой компьютер программе, то есть по карте территории, облетая местность на низкой высоте. Дальность выше сотни километров. Это представляет угрозу для нас. Если выпустить 100 ракет на какой-то населенный пункт, то они просто перенасытят противоракетную оборону. Как это случилось с Израилем, когда хваленый железный купол системы противоракет не устоял перед огромным числом выпущенных палестинцами и проиранскими формированиями простеньких ракет», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, Россия уже учится противостоять подобному виду вооружений. «Наши вооруженные силы уже нашли методы борьбы с этими ракетами. Вопрос сводится к тому, сколько их будет. Мы же с британскими ракетами учимся справляться, и научимся. Нужно понимать, что их выпускают единично. Была бы возможность, их бы массово применили. Значит, нет большого числа таких ракет. Это не означает, что надо расслабляться. Надо самим усиливаться, усиливать свою противоракетную, противовоздушную оборону и наносить удары по позициям этих ракетных комплексов», — подчеркнул эксперт. Ранее немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал Германию передать Украине крылатые ракеты Taurus. По его словам, партнеры Киева должны пойти ва-банк и поставить все, что возможно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ракеты Taurus, которые Германия может поставить Украине, представляют угрозу для российских регионов из-за их дальности. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Ракеты Taurus, аналогичные Storm Shadow, которые, возможно, Германия предоставит Украине, опасны. Они оснащены пассивной головкой самонаведения, то есть, взлетев, не включают свои радары. Когда он включен, ПВО его сразу засекает. Эта ракета летит по заранее введенной в бортовой компьютер программе, то есть по карте территории, облетая местность на низкой высоте. Дальность выше сотни километров. Это представляет угрозу для нас. Если выпустить 100 ракет на какой-то населенный пункт, то они просто перенасытят противоракетную оборону. Как это случилось с Израилем, когда хваленый железный купол системы противоракет не устоял перед огромным числом выпущенных палестинцами и проиранскими формированиями простеньких ракет», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, Россия уже учится противостоять подобному виду вооружений. «Наши вооруженные силы уже нашли методы борьбы с этими ракетами. Вопрос сводится к тому, сколько их будет. Мы же с британскими ракетами учимся справляться, и научимся. Нужно понимать, что их выпускают единично. Была бы возможность, их бы массово применили. Значит, нет большого числа таких ракет. Это не означает, что надо расслабляться. Надо самим усиливаться, усиливать свою противоракетную, противовоздушную оборону и наносить удары по позициям этих ракетных комплексов», — подчеркнул эксперт. Ранее немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал Германию передать Украине крылатые ракеты Taurus. По его словам, партнеры Киева должны пойти ва-банк и поставить все, что возможно.