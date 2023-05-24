В Екатеринбурге ищут 22-летнего парня, пропавшего три дня назад. Фото

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Виды Тюмени. Тюмень , сквер, прогулка, деревья, прохожий, парк
22-летнего Данила Вдовина ищут волонтеры Фото:

В Екатеринбурге начались поиски 22-летнего Данила Вдовина, который пропал 21 мая. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщать им. Информация о пропавшем опубликована в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Вдовин Данил Викторович, 22 года. Екатеринбург. С 21 мая 2023 года его местонахождение неизвестно», — рассказали в поисковом отряде.

Приметы молодого человека — рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Во что был одет, неизвестно. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила Вдовина, просят позвонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

Молодой человек пропал 21 мая
Молодой человек пропал 21 мая
Фото:

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В Екатеринбурге начались поиски 22-летнего Данила Вдовина, который пропал 21 мая. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщать им. Информация о пропавшем опубликована в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Вдовин Данил Викторович, 22 года. Екатеринбург. С 21 мая 2023 года его местонахождение неизвестно», — рассказали в поисковом отряде. Приметы молодого человека — рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Во что был одет, неизвестно. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила Вдовина, просят позвонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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