В Екатеринбурге начались поиски 22-летнего Данила Вдовина, который пропал 21 мая. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщать им. Информация о пропавшем опубликована в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал Вдовин Данил Викторович, 22 года. Екатеринбург. С 21 мая 2023 года его местонахождение неизвестно», — рассказали в поисковом отряде.
Приметы молодого человека — рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Во что был одет, неизвестно. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила Вдовина, просят позвонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
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