В Екатеринбурге ищут 22-летнего парня, пропавшего три дня назад. Фото

24 мая 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

22-летнего Данила Вдовина ищут волонтеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге начались поиски 22-летнего Данила Вдовина, который пропал 21 мая. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщать им. Информация о пропавшем опубликована в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Вдовин Данил Викторович, 22 года. Екатеринбург. С 21 мая 2023 года его местонахождение неизвестно», — рассказали в поисковом отряде. Приметы молодого человека — рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Во что был одет, неизвестно. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила Вдовина, просят позвонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112. Молодой человек пропал 21 мая Фото: «Лиза Алерт», vk.com

В Екатеринбурге начались поиски 22-летнего Данила Вдовина, который пропал 21 мая. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщать им. Информация о пропавшем опубликована в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Вдовин Данил Викторович, 22 года. Екатеринбург. С 21 мая 2023 года его местонахождение неизвестно», — рассказали в поисковом отряде. Приметы молодого человека — рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Во что был одет, неизвестно. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила Вдовина, просят позвонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.