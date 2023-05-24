24 мая 2023

Гладков: под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского округа

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ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского округа, есть одна пострадавшая. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

22 мая стало известно о прорыве украинских диверсантов на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Позже на границе с Украиной создали семь батальонов теробороны, которые насчитывают порядка трех тысяч человек. В Кремле считают, что ВСУ атакой на область пытаются отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск (Бахмут).

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Под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского округа, есть одна пострадавшая. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. 22 мая стало известно о прорыве украинских диверсантов на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Позже на границе с Украиной создали семь батальонов теробороны, которые насчитывают порядка трех тысяч человек. В Кремле считают, что ВСУ атакой на область пытаются отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск (Бахмут).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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